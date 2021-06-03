快訊／「已買2000萬劑疫苗」　總統府：藍營作秀煽動情緒無益防疫

▲新黨與國民黨發起《小英，給我疫苗SOS》活動，號召民眾開車上凱道討疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有關新黨和國民黨民代3日下午，號召車輛至總統府前長按喇叭抗議一事。總統府發言人張惇涵表示，去年9月與COVAX、10月與AZ，乃至今年2月與Moderna簽約，已經外購2,000萬劑疫苗；而藍營這類政治操作或作秀，企圖煽動對立情緒，造成不必要的群聚，對防疫工作沒有任何幫助。

對於藍營策動至總統府前，以長按喇叭的方式，要求政府外購疫苗。對此，張惇涵表示，台灣從去年9月與COVAX、10月與AZ，乃至今年2月與Moderna簽約，已經外購2,000萬劑疫苗。

不過，張惇涵說明，因為國際疫情持續險峻，全球疫苗供需狀況確實緊張，全世界許多國家都面臨疫苗短缺的狀況，世界各國政府也都竭盡所能，希望以最快速度獲得疫苗，台灣也是如此；並且，政府民間也在共同努力，爭取更多疫苗供應。

張惇涵表示，因為本土疫情嚴峻，許多國人不安焦慮，也影響生活經濟，對於防疫工作也有不同意見，但我們衷心感謝絕大多數國人配合防疫指引，落實自身的防疫工作。然而，此時此刻，防疫第一，這類的政治操作或作秀，企圖刻意煽動對立情緒，不僅造成不必要的群聚，對防疫工作也並沒有任何幫助。

▲新黨與國民黨發起《小英，給我疫苗SOS》活動，號召民眾開車上凱道討疫苗。（圖／記者林敬旻攝）