總統府3點回應侯友宜曝疫苗進口唯一立場：沒有刁難的問題！

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

有關新北市長侯友宜30日表示，有企業、宗教團體、地方政府或民間組織表達有意申請疫苗採購捐贈，希望中央不要刁難一事。總統府發言人張惇涵傍晚提出3點說明，強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題，立場是一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人安全，並達到國家整體防疫成效。

首先，張惇涵表示，近日企業、宗教團體、縣市政府或民間組織尋求疫苗供應來源，總統府表達感謝並歡迎，政府各相關單位一直全力加速推動外購疫苗到貨期程，也希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定。

張惇涵強調，政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。

第二，對於相關申請案件，以及審查的進程，張惇涵說，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌請中央流行疫情指揮中心必須全力投入處理，必須儘速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助。而指揮中心也明確表達全力投入、提供協助的立場。

第三，張惇涵表示，疫苗攸關國民健康安全，政府必須對疫苗安全負最大責任；因此，疫苗進口、通路配送，乃至後續接種，相關的安排及合約的簽訂情形，政府都必須有充分了解，並提供必要協助。

張惇涵說，政府的立場是，一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。