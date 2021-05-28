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快訊／陳建仁取代陳時中指揮防疫工作？總統府斥：無中生有

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，近來提升到三級防疫警戒，也讓外界開始質疑去年抗疫有功的疫情指揮官陳時中，是否已不再適任。前立委郭正亮28日在政論節目稱前副總統陳建仁將接任中央流行疫情指揮中心所謂「召集人」，總統府發言人張惇涵表示，「完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實」。

前立委郭正亮在政論節目上透露，「目前有風聲指出，陳建仁將會接下指揮中心召集人，先讓他暖身，但要是疫情持續延燒到8月、9月，那很有可能就會直接讓他組閣了」，引發各界討論「換時中」是否真的會發生。

張惇涵說，依照《傳染病防治法》及《中央流行疫情指揮中心實施辦法》，指揮中心的組織是由「指揮官」統一指揮，並沒有「指揮中心召集人」這個職務。郭委員擔任過3屆立委，應該熟稔相關法規，若聽聞此類無中生有的訊息，應該可以協助澄清。

張惇涵重申，在野黨及部分人士近日炒作撤換陳時中指揮官，是沒有必要的政治操作，政治語言對防疫也毫無幫助。陳時中指揮官跟在第一線打拚的防疫人員，依照專業進行疫情研判和防堵疫情；行政院蘇貞昌院長統籌各部會協助防疫能量，以及推動紓困方案；蔡英文總統與國安團隊，從國安角度跟戰略視野，掌握並加速推進疫苗進度，並部署國內經濟、金融、國安面向的穩定措施。

張惇涵強調，執政團隊各司其職、各有分工、互相協助，執政團隊上下同心協力，只有一個目標，就是克服這波又快又急的疫情挑戰。

張惇涵並呼籲，我們要落實的防疫工作，是勤洗手、戴口罩、保持社交距離，尤其是明天起適逢週末，呼籲大家非必要、別出門。大家一起做好這些，才是對防疫有意義的事，「此時此刻，需要的是全民團結一致，落實防疫措施，最不需要的，就是這些干擾防疫工作的政治口水」。

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