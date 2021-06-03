京元群聚個案回雲林娘家　2天足跡曝：美髮廳、黃昏市場、中藥行

▲案9837（苗栗縣）婦女於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
今日全國新增本土583例(含校正回歸)，雲林縣無新增個案，累積確診維持11例，並公告確診個案案9837（苗栗縣）返回雲林縣虎尾鎮娘家，在雲林兩天除了逛市場還去過美髮廳和中藥行，在6月1日出現症狀，6月2日確診。
雲林縣政府公布外縣市確診至本縣足跡案9837（苗栗縣），女性47歲，平時居住於苗栗縣竹南鎮，5月22日、23日及5月29日、30日曾由苗栗縣至虎尾鎮娘家，5月31日因接觸同公司確診個案，故匡列為接觸者，並至苗栗縣的醫院採檢，6月1日開始出現發燒、喉嚨有痰等症狀，6月2日檢驗結果陽性，目前於苗栗縣的醫院治療。
案9837感染源與京元電子群聚感染相關，其返回雲林虎尾娘家後，曾到過春美美髮工作坊、立仁黃昏市場、惠德堂中藥行、第一公有零售市場(新興路路口)、福榮喜餅、德興市場等處。
雲林縣政府衛生局表示，目前掌握地點皆已通知相關清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。
▲案9837（苗栗縣）婦女於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
【其他新聞】
讀者迴響