瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁　防疫所介入誘捕

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮傳出六浪狗咬傷人事件，5月18日有一名75歲民眾前往河堤公園運動時，遭10多隻浪犬包圍攻擊並咬傷，東陽里吳姓里長日前向縣議員蔡孟真服務處求援，指出，該處流浪狗追人事件頻傳，如今已使人受到傷害，希望盡快請防疫所協處。

▲縣議員蔡孟真服務處助理今日上午9點與動植物防疫所會同吳春美里長及受害長者到現場去進行查勘及補抓，一夥人在烈日下，汗流浹背的找了好一會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣議員蔡孟真服務處助理蔡欣耘今日上午9點與動植物防疫所會同吳春美里長及受害長者到現場去進行查勘及補抓，一夥人在烈日下，汗流浹背的找了好一會，路經的民眾們都頻頻反應，被浪犬追、攻擊、到民宅咬壞鞋子、物品等擾民問題，希望能還給大家平靜安心的生活。

▲蔡姓老翁被狗咬之後，左右腳的小腿都受了傷，半個月來只是默默地去看了14次醫生換藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡欣耘受訪表示，一位75歲蔡姓鎮民在5月18日前往河堤公園運動，無端突然十多隻浪犬靠近，當下手無寸鐵動也不是不動也不是，僵持一下子後，才退一步動了一下，瞬間就四隻狗突然同時撲上小腿狂咬，阿伯回想陳述言語間還是充滿害怕。

蔡欣耘說，蔡姓老翁被狗咬之後，左右腳的小腿都受了傷，半個月來只是默默地去看了14次醫生換藥，是後來鄰居看見他腳上有傷詢問之下才知道是在堤防運動被狗咬，這才告訴他可以去告知里長通報動植物防疫所，里長到服務處尋求援助，昨天才到診所開立診斷證明書來通報動植物防疫所協處。

▲蔡姓老翁被狗咬之後，左右腳的小腿都受了傷，半個月來只是默默地去看了14次醫生換藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡欣耘說明今日動植物防疫所協處進度，指出，上午9點找了許久才找到狗群，防疫所人員執行吹箭捕捉，但浪犬們實在是太聰明了，犬隻無法接近，並四處逃竄，動植物防疫所最終仍須擇日再排程前往，目前先設置2處誘捕籠，不排除排一天清晨時段至現場捕捉。

蔡欣耘最後表示，還是呼籲民眾近日不要前往河堤公園運動，如看到遠處有浪犬群請儘速遠離，以避免遭咬傷，希望在浪喘不著安置前不要再發生這令人恐懼的受傷事件。

▲今日動植物防疫所協處，因犬隻無法接近，並四處逃竄，動植物防疫所最終仍須擇日再排程前往，目前先設置2處誘捕籠，不排除排一天清晨時段至現場捕捉。（圖／蔡孟真辦公室提供）



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