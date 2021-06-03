雲林首創科技人流群聚偵測　監控防疫高危險區

▲為避免傳統市場成為防疫破口，雲林縣府率先使用「訊號雲」的概念，結合「雲林縣數位縣民平台Nubi APP」，運用科技即時偵測人流，並於Nubi APP上公開人流聚集資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒本土疫情嚴峻，雲林縣長張麗善3日宣布縣府率先使用「訊號雲」的概念，結合縣府日前推出的「雲林縣數位縣民平台Nubi APP」，運用科技即時偵測人流，並於Nubi APP上公開人流聚集資訊，讓民眾檢視傳統市場目前人群聚集情形，避開人潮群聚時間前往，降低群聚感染風險。

雲林縣長張麗善表示，縣府於去年已開始運用「訊號雲」中的「人流分析天線」偵測裝置的訊號及演算法模型來辨識並推估場域中實際人流、行走動線與習性等數據，分析各時間產生的人潮流動狀況，並於雲林縣政府、西螺東市場、興隆毛巾觀光工廠、良作工場農業文創館、虎尾商圈、虎尾布袋戲館等地點運用天線設備使店家掌握商機，了解場域中人群聚集的熱門地點，用以規劃最佳商品行銷放置地點。

▲縣長張麗善今早在斗南鎮長沈暉勛、計畫處長李明岳等人陪同下，至斗南鎮立第二市場視察「人流分析天線」設置狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，為防堵傳統市場成為人潮聚集的防疫破口，縣府昨日於斗六市西市場、斗南鎮立第二市場設置「人流分析天線」，只要下載註冊「雲林縣數位縣民平台Nubi APP」即可檢視市場人流狀況，分為綠、黃、橘、紅4種顏色，綠色代表狀況良好，可到市場採買，紅色代表人潮擁擠，不建議前往。縣府也將陸續於虎尾鎮、北港鎮、西螺鎮、土庫鎮大型傳統市場裝設人流天線，提供民眾人潮聚集資訊。

▲「人流分析天線」，只要下載註冊「雲林縣數位縣民平台Nubi APP」即可檢視市場人流狀況，分為綠、黃、橘、紅4種顏色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

計畫處長李明岳表示，雲林縣全國首創在市場導入人流偵測系統，除了縣民可即時在手機上知道每個市場的人流狀況，作為是否出門採買的參考外，透過不斷累積的大數據，可研析如何在防疫考量下，兼顧傳統市場攤商的生意，提供給縣長及各鄉鎮市首長參酌，讓他們做出更好的分流決策。

計畫處說明，平均每分鐘經過人數可視疫情狀況調整靈敏度，綠色：群聚狀況良好；黃色：稍有人潮，請留意社交距離；橘色：人潮眾多，建議改往其他市場；紅色：人潮擁擠，不建議前往。雲林Nubi APP除可檢視傳統市場人群聚集情形外，app內也提供每天雲林縣最新確診足跡，還有「數位縣民QR身分碼」，方便鄉親實施零接觸實聯制登記，避免用筆書寫造成間接感染，鼓勵縣民踴躍下載。

▲為避免傳統市場成為防疫破口，雲林縣府率先使用「訊號雲」的概念，結合「雲林縣數位縣民平台Nubi APP」，運用科技即時偵測人流，並於Nubi APP上公開人流聚集資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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