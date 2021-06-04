網路徵求「搶購疫苗專員」！誆投資疫苗基金　10多人被騙大失金

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有民眾在求職網上刊登假訊息「全民戰役」，主要徵求搶購疫苗專員，吸引民眾加入嫌犯通訊軟體，並聲稱幫搶疫苗可以分潤，另外還說可以投資疫苗基金，有民眾被騙數十萬元。

警方調查，錢姓男子與另外2名同夥，在5月初於求職社團貼文，聲稱要找幫忙搶救疫苗的專員加入平台，且不需要儲值以及提供個資，且免會員制，吸引被害人加入錢等人的通訊軟體。

▲警方將錢姓嫌犯等3人依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）



錢男等人事後又宣稱，可以參加疫苗基金投資，儲值越多金額可以升等高級會員，且不但可以分紅，更可以參加抽獎活動，甚至還誆稱被害人抽中汽車騙走稅金，10多人誤信投資，損失金額從數萬元至數十萬元不等。

警方指出，在5月份兵分3路，逮捕錢嫌等3人到案，並查扣19本存摺以及18張金融卡、印章6個以及手機3支，訊後依照詐欺罪嫌將人送辦。

▲錢嫌3人在網路徵求疫苗搶購員，又聲稱可以投資疫苗基金，10多人被害損失慘重。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方呼籲，民眾切勿相信可協助搶購疫苗，疫苗均由中央流行疫情指揮中心公費採購，且沒有設置疫苗預搶專員，所以千萬不要被有心人利用。

也提醒民眾疫情狀況由指揮中心統一說明，切勿轉傳未經證實的疫情資訊，反則恐涉及「違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦，違反規定可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

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