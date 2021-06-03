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竹縣+0！「竹科行動快篩部隊」成軍　進駐企業15分鐘快篩

▲竹縣+0日！「竹科行動快篩部隊」成軍　進駐企業15分鐘快篩。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣目前累積確診23例，其中3例已康復出院，其餘20例仍在隔離治療中(無重症)。
（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣3日沒有新增新冠肺炎確診案例，目前維持23例，其中3例已康復出院，其餘20例仍在隔離治療中(無重症)。針對苗栗縣爆發移工群聚，竹科管理局長王永壯、竹科同業公會秘書長張致遠和廠商代表聯電榮譽副董事長宣明智等人緊急找新竹縣長會商，決定成立15名醫護組成的「行動快篩部隊」，分為3組依需求進駐企業協助員工快篩和PCR檢測，下周一成軍啟動。新竹縣也完成未來疫苗全面接種的47個站點和人力規劃，預估每天可接種1萬人，一旦收到足量疫苗，隨時啟動為鄉親服務。

新竹縣長楊文科表示，竹縣已完成1天接種1萬人的量能規劃，包括在竹北(體育館、捐血中心)和竹東(戲曲公園)設置3個大型社區接種站；13鄉鎮市衛生所、16家合約醫院診所；10處社區接種站，以及5處外展服務據點(機關、企業或軍營)總共47處施打站點。只要中央撥付的疫苗到位後，鄉親就可以就近選擇方便的地點接種。

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▲竹縣+0日！「竹科行動快篩部隊」成軍　進駐企業15分鐘快篩。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼新竹縣確診情況。

▲竹縣+0日！「竹科行動快篩部隊」成軍　進駐企業15分鐘快篩。（圖／新竹縣政府提供）

為了達成1天接種1萬人的目標，楊文科也號召「本縣現職及退休醫事人員」，一同加入疫苗快打部隊的行列，他強調，竹科行動快篩部隊下周一就能成軍，快篩部隊進駐企業，約15分鐘快篩，若是陽性就接續進行PCR檢測，PCR若陽性及送醫隔離治療，避免防疫破口，也維持企業運作。快篩部隊申請流程由企業公司向竹科管理局或台灣科學工業園區同業公會提出需求登記，兩單位就會聯繫竹縣衛生局預約快篩，費用由企業自費負擔。

衛生局長殷東成補充，目前竹縣醫事人員已施打約5600人，接種率65.6%，最新的3500劑疫苗預計明天打完。目前積極建置中的3處大型接種站，將分為身分核對站、健保卡核對站、醫師評估站、疫苗注射站和30分鐘休息區等5階段。對於接種人力需求，希望所有志人員踴躍加入，可向新竹縣護理師公會或新竹縣專線03-5518160轉280報名參加，衛生局網站也於6月1日起開始線上報名，對於全民接種的期望，新竹縣已經準備好了，一旦有疫苗就能在最快時間內服務鄉親。

▲竹縣+0日！「竹科行動快篩部隊」成軍　進駐企業15分鐘快篩。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼為了達成1天接種1萬人的目標，縣府號召「本縣現職及退休醫事人員」，一同加入疫苗快打部隊的行列。

▲竹縣+0日！「竹科行動快篩部隊」成軍　進駐企業15分鐘快篩。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣持續進行防疫稽查，2日稽查竹北、湖口護膚店6家、按摩業5家、理容業3家、視聽歌唱業11家、資訊休閒業1家等26家業者，稽查結果25家皆已配合政策停業，1家從事美甲美容業未停業，將移送衛生局查處。

新竹縣警察局昨晚接獲檢舉，查獲1處民宅群聚6人抽菸、喝酒，違反現行室內5人以下規定，依法移送衛生局處罰。未戴口罩方便，累計開罰212件，勸導1506件。衛生局目前已開罰1件違規營業6萬元、53件未戴口罩各3千元，總共21萬9千元。

勞工處長劉家滿說明，針對苗栗發生移工群聚感染，新竹縣今天上午已責成外勞查察人員，針對100人以上的大型移工宿舍進行現場訪視、宣導，再次要求做好同廠及同住的移工應分班、分流，避免群聚感染，並要求減少移工外出的機會。

稅務局長彭惠珠表示，因應疫情被強制關閉的休閒娛樂場所，主動停徵車輛停止使用期間之使用牌照稅及適用查定課徵娛樂業停止營業期間之娛樂稅。另外，休閒娛樂場所、觀展觀賽場所、教育學習場域等，在停止營業期間其使用房屋之房屋稅調降。而接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，110年開徵之房屋稅准予展延，假始繳納困難，也可申請分期延期繳納。

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