板橋媽帶2兒回宜蘭3人都確診　她1採陰2採陽「CT值15」

▲案帶2幼兒從新北返鄉逃難，母子3人先後染疫。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，中央疫情指揮中心3日公布宜蘭新增1確診，累計73人染疫。新增的案案9433是日前帶一對未滿10歲幼兒返鄉避難的母親，她5月30日一採為陰性，6月1日開始發燒，3日確診，而她的2名幼兒則是在日前也受害。因5月29日母親及兩個孩子被列為居家隔離對象，案9433幸無足跡。

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宜蘭衛生局長徐迺維表示，6/1宜蘭確診3＋2案例中，案8554是未滿10歲的孩子，原與父母、祖父母住在新北市，後因新北市疫情嚴峻，5月26日由母親自行駕車送回宜蘭家中照顧。因他的祖母及祖父於5月27日及5月28日分別被確診（案6690及案7257），他被通知為居家隔離，採檢為陽性而確診，CT值20，目前並沒有症狀。

案8555也是一個不滿10歲的孩子，是案8554的兄弟。兩兄弟之前由母親帶回宜蘭，後來被列為居家隔離對象，採檢為陽性而確診，CT值21。

兩兄弟的母親，案9433為30多歲女性，是案8554及案8555的母親。這家人原本住在新北市板橋區，由祖父母、父母親及兩個孩子同住。因疫情緣故，5月26日母親自行駕車帶案8554及案8555回到宜蘭自宅居住。後來由於祖父母確診(案7257、案6690)，5月29日母親及兩個孩子被列為居家隔離對象。她5月30日一採為陰性，6月1日開始發燒，採檢後確診，CT值15。

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