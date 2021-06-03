新北推「WFH底家簡單煮」　農創防疫組合2.0重磅回歸顧健康

▲螢火蟲書屋「靈芝香菇元寶餃」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與在地團隊合作，延續2020年「農業創生防疫找樂子」組合包，推出新北農創組合2.0「WFH底家簡單煮」，提供居家辦公的民眾，防疫在家簡單煮，同時也能吃到美味顧健康。

農業局表示，2020年與在地團隊合作推出「農業創生防疫找樂子」組合包，推出後口碑良好，大受好評。2021年因應疫情帶來的衝擊及影響，推出新北農創組合2.0，本次與去年度相同，推出石碇家政媽媽班「靈芝香菇元寶餃」、許家麵線「三色手工麵線」及甘樂文創「醬醬好組合」等3款。

▲甘樂文創推廣「醬醬好組合」。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生美味農業，防疫期間大人居家辦公可能還得兼顧小孩，簡單方便的宅食經濟正夯，支持各地正在努力拚事業的小農。欲享用農業創生好物詳洽各團隊，「靈芝香菇元寶餃」或撥打訂購專線：0933-808128，雙北區域由團隊親送；「三色手工麵線」；甘樂文創「醬醬好組合」。

▲許家麵線「三色手工麵線」。

美麗最大的祕密

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