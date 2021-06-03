新北果菜市場攤商無罩、抽菸　農業局：已4件告發「最高罰一萬五」

記者楊蕓／新北報導

新北果菜批發市場遭爆常有批發商脫下口罩抽菸、聊天或飲食。對此，新北市農業局長李玟3日於防疫記者會說明，違反防疫會直接開罰，經查，目前板橋果菜市場已有四件告發，最高罰一萬五千元並禁止交易，若累犯將註銷承銷資格。

新北市農業局長李玟說明，疫情一開始就已要求批發市場落實防疫，目前新北果菜公司對於違反者直接裁罰，目前板橋果菜市場已有四件告發，最高裁罰一萬五千元，並禁止交易，若有新案，會持續裁罰，特別是對於再犯者，嚴重除禁止交易外，並註銷承銷人資格，保障批發場交易的安全。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

中央流行疫情指揮中心3日公布，國內增加585例本土確診個案，以新北市增加265例最多，新北市長侯友宜召開防疫記者會，並公布感染源統計，有超過四成的感染源都跟家人親屬有關。

侯友宜表示，前幾天指揮中心說疫情稍為紓緩，有市民聽到好消息忍不住出來走動，「新北沒有這個本錢可以說疫情舒緩，現在在對抗當中，現在就是最關鍵的時刻」，侯友宜再度呼籲位於重熱里的民眾，主動去快篩，希望能把隱性確診者找出來。

侯友宜強調，設置熱區防疫中心後，雖有效控制民眾低度活動，讓確診個案足跡減少，但他也提醒，「只要在低度活動稍有放鬆，馬上確診病例就往上飆。」

▼0603新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）