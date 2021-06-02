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幕後／侯友宜為何喊出9月群體免疫？　關鍵是1千萬劑民間捐贈疫苗

▲侯友宜。（圖／市府提供）

▲侯友宜。（圖／市府提供，下同）

本報記者／新北報導

新北市長侯友宜2日在防疫應變會議中，提出「預估群體免疫時間表」，強調若順利在暑假取得「民間資源」的1千萬劑疫苗，就能在9月中旬達成群體免疫，會比政府目前規劃提早約4個月，這是終結疫情最關鍵，也是唯一的辦法。因此，侯友宜呼籲中央和民間合作，儘速取得民間捐助的疫苗。

中央疫情指揮中心下午2時，公布大規模接種計畫，目標在8月徵召2千家基層診所，達成每週接種100萬劑疫苗的目標。陳時中說，目標是10月底前讓6成人口打完第一劑疫苗，只要6成人口都打到疫苗，疫情會控制得很好。

指揮中心2時的記者會，不到1個小時，侯友宜在下午3時就拿出「預估群體免疫時間表」，並根據中央的計畫，8月底前接種1千萬人次，9月起每個月接種4百萬人次，畫出中央版的「群體免疫時間表」，並預估要到2022年1月初，才能達成群體免疫。

侯友宜為何要在中央公布後，立刻喊出「加入民間資源」1千萬劑的「群體免疫時程表」？

據了解，侯市府早已模擬過中央的劇本，中央喊出10月底6成人口接種，是理想的樂觀劇本。實務上，疫苗接種策略要思考第一劑和第二劑的間隔，疫苗產生抗體的時間差，疫苗的有效性等，也要疫苗順利到貨、注射副作用極低、颱風季不會打亂節奏等，天時、地利、人和完美搭配才行。

「做最壞的打壞，做最好的準備」是侯友宜的行動準則。侯友宜在記者會上說，有很多愛心的企業、團體表達捐贈疫苗意願，願意採購國際認證疫苗捐贈政府，只要有1千萬劑疫苗能在7、8月順利抵台施打，加上政府規劃的1千萬劑，到9月中，將有2千萬人施打第一劑，以第一劑6至7成效力，就有機會能達到60%目標的群體免疫效果。

五月本土疫情風暴迄今20餘天，8千餘人染疫，百餘人死亡，近2成重症住院，已讓醫療資源緊繃。同時，疫情重創內需產業，需要現金流的企業和人民苦不堪言。人民都在問，何時可以解封？何時可以恢復正常生活？更多人在問，何時可以打到疫苗？

答案只有一個，就是疫苗。侯市府模擬民間在暑假捐贈1千萬疫苗的劇本，若以每週150到200萬的速度，全力拚第一劑接種，很有機會在開學後達成群體免疫。換言之，侯友宜認為「很重要的關鍵」是民間捐贈的疫苗（甚至包括日本政府轉手的AZ疫苗）。

因此，在中央公布接種計畫後，侯友宜即刻呼籲中央，全島一心合作爭取疫苗，提早4個月達成群體免疫，如此才能減少染疫風險，減少重症死亡數，也是唯一恢復正常生活的解方。

由於中央沒有拿出完整的計劃，侯友宜也呼籲中央，儘速拿出「疫苗接種計劃」和「群體免疫時間表」，讓全國人民知道自己何時該接種、該去哪裡接種，也讓社會恢復信心，否則內需產業將持續低迷。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）

▲侯友宜查看警察打疫苗。（圖／侯友宜）

▲侯友宜訪視三重聯合醫院。（圖／市府提供）

▲侯友宜訪視三重聯合醫院。（圖／市府提供）

▲侯友宜訪視醫護防疫旅館。（圖／市府提供）

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