影／陸基層缺工！北京「招工版Uber」竄起　創始人是台青

記者陳政錄／北京報導

新冠肺炎疫情後，中國大陸人才市場供需矛盾加劇，大學畢業生求職難、餐廳工廠基層缺工同時存在。在北京，一個由台青創立的打工平台APP趁勢崛起，透過一鍵媒合打工者和雇主，堪稱「招工版」的Uber，而更貼近當地的說法，就是好像你在用「滴滴打車」，但「打」來的不是車，是經過認證的臨時工。

小包智工APP聯合創始人徐韜表示，相較傳統招聘平台，他們省去了個別企業的招聘流程，雇主直接在平台上預約人，接受過認證的打工者，就可以接單，時間到了開始工作，完成後自動打卡，減少養人固定成本，滿足餐廳、大賣場等尖峰時間的人力需求，也讓有需求的打工者更方便「靈活就業。」

▲瓮同學是北京大學新鮮人，他通過APP審核，取得餐廳服務員資格後，就能向開出職缺的店家接單，前往打工。（圖／記者陳政錄攝）

走進北京海淀五道口的一家燒烤店，由於附近學校林立，晚上用餐人潮總是絡繹不絕，店長卜佳洋成為這種新招人模式的頭號愛用者。他坦言，今年初北方疫情復發，加上農忙，店裡不少「東北老鄉」回家種地後，一直沒回來，他索性每晚在平台上下單7到10名外場服務人員和洗碗工，方便又「省心」。

望京一間日式料理店的兼職者于霞，也是受疫情衝擊，出現兼職需求的打工人。她說，前幾年跟丈夫一起經營個體企業，現在生意少了，在家當寶媽（照顧孩子的母親），白天接送孩子後時間就空了下來，剛好能貼補家用；北漂6年、在燒烤店兼職，來自四川的蔣大哥說得更明白，「這不就缺錢用了嗎！」，所以在正職上班之外的空閒時間，他就會上平台找一找，「有什麼活可以幹。」

▲小包智工聯合創始人徐韜。（圖／記者陳政錄攝）

日式料理店服務員馮麗麗坦言，以前辛辛苦苦面試了一個員工，卻往往「說不來就不來了」，現在透過平台預約，約上了肯定來，就算本來的打工者提前幾天取消，也有別人會「接單。」

因此，看準疫情發生後，傳統勞雇關係被打破，加上大陸新經濟崛起，不少年輕人轉做電商直播，小包智工從大城市裡最缺人，也最容易標準化的餐廳服務生、洗碗工、賣場貨架整理員和收銀員著手，制定招聘標準，「智工」們只要在平台上完成認證，就可以從各家店手中「接單」上工。

▲小包智工制定服務員、洗碗工等基層職業的從業資格、薪資標準，媒合通過平台審核的打工者和店家。（圖／記者陳政錄攝）

「因為這些工作者不管去哪家店，他的收入是一樣的，工作內容是一樣的」，保險由平台負責、工資也在平台上結算。徐韜說，只有去除中間過程，才能讓雇主效益最大化、降低固定人力成本，「智工」兼職時間安排也更加靈活。

在此之下，2017年就成立小包智工APP，自去年大陸本土新冠疫情趨緩後，甩開發展瓶頸，以每個月30%的速度成長，現在覆蓋北京1800家左右的餐飲、賣場企業用戶，平台上每天有約10000名打工者可供調配。徐韜表示，今年除了北京外，APP也開始在上海、深圳拓點，希望將這個大陸首創的商業模式，推廣到更多的一、二線城市。

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