　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／陸基層缺工！北京「招工版Uber」竄起　創始人是台青

記者陳政錄／北京報導

新冠肺炎疫情後，中國大陸人才市場供需矛盾加劇，大學畢業生求職難、餐廳工廠基層缺工同時存在。在北京，一個由台青創立的打工平台APP趁勢崛起，透過一鍵媒合打工者和雇主，堪稱「招工版」的Uber，而更貼近當地的說法，就是好像你在用「滴滴打車」，但「打」來的不是車，是經過認證的臨時工。

小包智工APP聯合創始人徐韜表示，相較傳統招聘平台，他們省去了個別企業的招聘流程，雇主直接在平台上預約人，接受過認證的打工者，就可以接單，時間到了開始工作，完成後自動打卡，減少養人固定成本，滿足餐廳、大賣場等尖峰時間的人力需求，也讓有需求的打工者更方便「靈活就業。」

▲▼北京小包智工,小包智工聯合創始人徐韜。（圖／記者陳政錄攝）

▲瓮同學是北京大學新鮮人，他通過APP審核，取得餐廳服務員資格後，就能向開出職缺的店家接單，前往打工。（圖／記者陳政錄攝）

走進北京海淀五道口的一家燒烤店，由於附近學校林立，晚上用餐人潮總是絡繹不絕，店長卜佳洋成為這種新招人模式的頭號愛用者。他坦言，今年初北方疫情復發，加上農忙，店裡不少「東北老鄉」回家種地後，一直沒回來，他索性每晚在平台上下單7到10名外場服務人員和洗碗工，方便又「省心」。

望京一間日式料理店的兼職者于霞，也是受疫情衝擊，出現兼職需求的打工人。她說，前幾年跟丈夫一起經營個體企業，現在生意少了，在家當寶媽（照顧孩子的母親），白天接送孩子後時間就空了下來，剛好能貼補家用；北漂6年、在燒烤店兼職，來自四川的蔣大哥說得更明白，「這不就缺錢用了嗎！」，所以在正職上班之外的空閒時間，他就會上平台找一找，「有什麼活可以幹。」

▲▼北京小包智工,小包智工聯合創始人徐韜。（圖／記者陳政錄攝）

▲小包智工聯合創始人徐韜。（圖／記者陳政錄攝）

日式料理店服務員馮麗麗坦言，以前辛辛苦苦面試了一個員工，卻往往「說不來就不來了」，現在透過平台預約，約上了肯定來，就算本來的打工者提前幾天取消，也有別人會「接單。」

因此，看準疫情發生後，傳統勞雇關係被打破，加上大陸新經濟崛起，不少年輕人轉做電商直播，小包智工從大城市裡最缺人，也最容易標準化的餐廳服務生、洗碗工、賣場貨架整理員和收銀員著手，制定招聘標準，「智工」們只要在平台上完成認證，就可以從各家店手中「接單」上工。

▲▼北京小包智工,小包智工聯合創始人徐韜。（圖／記者陳政錄攝）

▲小包智工制定服務員、洗碗工等基層職業的從業資格、薪資標準，媒合通過平台審核的打工者和店家。（圖／記者陳政錄攝）

「因為這些工作者不管去哪家店，他的收入是一樣的，工作內容是一樣的」，保險由平台負責、工資也在平台上結算。徐韜說，只有去除中間過程，才能讓雇主效益最大化、降低固定人力成本，「智工」兼職時間安排也更加靈活。

在此之下，2017年就成立小包智工APP，自去年大陸本土新冠疫情趨緩後，甩開發展瓶頸，以每個月30%的速度成長，現在覆蓋北京1800家左右的餐飲、賣場企業用戶，平台上每天有約10000名打工者可供調配。徐韜表示，今年除了北京外，APP也開始在上海、深圳拓點，希望將這個大陸首創的商業模式，推廣到更多的一、二線城市。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
「我會被傳染」確診者拒2人一室、吐口水　醫心寒：見證人性自私
看好了世界！醫師揭台灣將「做到這件事」　1數據預言這天起趨緩
上海復星可拿1.5億劑BNT疫苗　陳時中「一句話」曝對這款有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

從大陸購買新冠疫苗　台商喊話「Can Help」

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

寶馬男108公里時速衝撞行人釀5死5傷！　落網稱：投資失利報復社會

「缺口百萬」餐廳工廠招嘸人　中國疫後現人才供需矛盾

影／陸基層缺工！北京「招工版Uber」竄起　創始人是台青

1小時打60人疫苗！超狂護理師掰瓶蓋、手磨出血　同事一看全跪了

4歲男童走失了…跟警描述「媽媽像翼龍一樣美」　網笑噴：想看！

花65萬元娶妻　35歲男刷短視頻發現她耍詐又正與別人結婚

內蒙打擊虛擬幣「挖礦」！礦場主搬往四川「政策很快都會出來」

小蟲飛到臉上「媽媽拍一下」　出現恐怖紅印差點害3歲女兒毀容

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

從大陸購買新冠疫苗　台商喊話「Can Help」

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

寶馬男108公里時速衝撞行人釀5死5傷！　落網稱：投資失利報復社會

「缺口百萬」餐廳工廠招嘸人　中國疫後現人才供需矛盾

影／陸基層缺工！北京「招工版Uber」竄起　創始人是台青

1小時打60人疫苗！超狂護理師掰瓶蓋、手磨出血　同事一看全跪了

4歲男童走失了…跟警描述「媽媽像翼龍一樣美」　網笑噴：想看！

花65萬元娶妻　35歲男刷短視頻發現她耍詐又正與別人結婚

內蒙打擊虛擬幣「挖礦」！礦場主搬往四川「政策很快都會出來」

小蟲飛到臉上「媽媽拍一下」　出現恐怖紅印差點害3歲女兒毀容

唐鳳出手神救援！　醫檢師「小小聲音被聽到」：謝謝大人立刻發功

彭博全球防疫韌性排名劇變！　台灣「重跌出前10」紐西蘭重回第1

電影《唐伯虎》的「編號9527」背後藏祕密！　真正含意曝：是髒話

中南部若失守全台疫情悲觀　蘇益仁推彰化模式：未來2週是關鍵

「這次真的慘了」　醫療量能漸崩壞！前衛生署長曝控制疫情1關鍵

單日新增11死創新高！全國進入「強化三級」　一張圖看5大措施

從大陸購買新冠疫苗　台商喊話「Can Help」

一開口氣氛就凍結！天生冷場王星座TOP 3　金牛、水瓶雙雙奪冠

加州矽谷槍擊案8死！槍手身份曝光　趁維修列車時槍殺熟人同事

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

邊牧犬跟媽「做瑜伽」動作標準　才藝超多！倒立、前滾翻難不倒

大陸熱門新聞

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

1小時打疫苗60人　護理師手磨出血

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

投資失利報復社會！寶馬男高速撞行人釀5死5傷

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

25歲萌妹凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

缺口百萬　陸疫後現人才供需矛盾

影／陸「招工版Uber」　創始人是台青

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

電梯1樓瞬間暴衝30樓　受困女身亡

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

內蒙打擊虛擬幣「挖礦」！礦場主搬往四川

35歲陸男白花65萬元娶妻

更多熱門

相關新聞

從大陸買疫苗　台商說「Can Help」

從大陸買疫苗　台商說「Can Help」

台灣本土疫情延燒，對於是否向中國大陸或大陸代理商取得新冠病毒疫苗，有台商26日受訪表態，一旦政府開放，台商圈都有共識，願意出錢出力、出面搭橋，回饋故鄉。寧夏銀川市台協會長李京安說，如果有政府的支持、同意，台商運作起來，也會比較便利一些。

缺口百萬　陸疫後現人才供需矛盾

缺口百萬　陸疫後現人才供需矛盾

白花65萬元娶妻　刷短視頻發現她又在結婚

白花65萬元娶妻　刷短視頻發現她又在結婚

劉鶴：推動大數據產業堅決反壟斷

劉鶴：推動大數據產業堅決反壟斷

2021數博會登場　貴州推數據轉型

2021數博會登場　貴州推數據轉型

關鍵字：

北京缺工大陸滴滴打車小智包工台青招聘人力人手市場

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

快訊／全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

高雄父子找不到感染源　急匡列119人

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面