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沙漠挖到「500年前水管」　剖開流出金幣！沉船遺骸驚藏4億珍寶

▲▼納米比亞發現16世紀沉船遺骸。（圖／翻攝FB帳號كنوز ودفائن وآثار العالم العربي、Twitter@WhiteRabbit36）

▲納米比亞發現16世紀沉船遺骸，裡面竟有數千枚金幣。（圖／翻攝FB帳號كنوز ودفائن وآثار العالم العربي、Twitter@WhiteRabbit36）

記者吳美依／綜合外電報導

一名地質學家在納米比亞沙漠裡，發現古老破損的金屬、木頭和水管，於是趕緊聯繫專家。考古團隊抵達後發現，這是一艘16世紀沉船的遺骸，所謂「水管」實際上是當時的大砲砲管，不僅裡頭裝滿金幣，整艘船上的數千枚金幣價值高達1300萬美元（據報導當時匯率換算約新台幣4億元），可能是迄今最重要的船難遺骸發現。

《獨立報》、《福斯新聞》等外媒報導，國際鑽石開採與貿易公司戴比爾斯（De Beers）地質學家2008年4月在奧蘭治蒙德（Oranjemund）發現沉船遺骸，此後數度引發話題，最近又掀起新一波討論聲浪。

考古學家諾利（Dieter Noli）2016年受訪時，回憶首次勘查現場，發現500年歷史槍砲和象牙的情況，「它看起來就像一個混亂的海灘，只是上面散落的物品都是碎片。我當時想著，『噢不，這絕對是一場船難』。」

研究團隊推測，該船觸礁後船身傾斜，上層建築斷裂，一個裝滿硬幣的箱子因此從船長室滑出，完好無損沉入海底，「在船體破裂的過程中，重物掉在箱子上，把一些硬幣弄彎了」。

團隊研判，這艘船來自1525至1538年間，載著錫、象牙、4.4萬磅的銅塊以及來自西班牙與葡萄牙的數千枚純金幣等等。海洋考古學家維爾茨（Bruno Werz）指出，銅塊有效避免木頭材質被有機生物吃掉，可能是遺物保存良好的關鍵。

由於船上貨物與文獻記載相符，一些考古學家們相信，這艘船可能是16世紀葡萄牙帆船「好耶穌號」（Bom Jesus），原本預計前往印度，卻從未越過南大西洋。

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