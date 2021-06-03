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颱風重整中！最快「今午後發海警」　北轉掃台3區明迎雨

▲▼氣象局6/3說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲彩雲明日離台灣最接近，氣象局可能發布海上警報。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今年第三號颱風「彩雲」生成，中央氣象局表示，彩雲今日白天進入南海後，強度與結構將會重整，路徑逐漸往北移動，預計明日距離台灣最接近，最快不排除於今日下午發布海上警報的機率，明日南部、東南部、中部將因颱風水氣影響，有不定時的短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員羅雅尹表示，第三號颱風彩雲在過去這段時間，通過菲律賓呂宋島後，結構較為不佳，目前為輕度颱風下限，今日白天進入南海後，彩雲強度與結構將會重整，路徑則會逐漸朝北轉東北移動，通過巴士海峽南側，在進入台灣東方外海，明日離台灣是最接近的時間。

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▲彩雲最新路徑圖。（圖／氣象局）

▲彩雲最新路徑圖。（圖／氣象局）

若彩雲的強度維持時間長、減弱速度較慢，氣象局有可能發布海上警報，明日東南部海面風浪大，西南部近海、恆春、東半部沿海有長浪，而受颱風水氣影響，南部、東南部、中部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區則有雷陣雨，下午過後山區、大台北地區要留意午後大雷雨發生。

▲▼氣象局6/3說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲周末受到滯留鋒影響，全台天氣不穩定。（圖／翻攝氣象局直播）

根據氣象局官網顯示，彩雲今（3）日8時的中心位置在北緯 16.3 度，東經 118.7 度，以每小時20公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。目前仍在輕度颱風下限。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，雖然各模式以及各國主觀預報認為受到強垂直風切影響，彩雲明天進入巴士海峽時已經減弱為熱帶性低氣壓，但是對於一個正在靠近的系統，還是需要多加留意，「按照海上警報作業的SOP來看，不排除下午有機會發布巴士海峽的海上颱風警報，不過警報持續的時間可能會很短暫，預期對陸地上也沒有直接威脅」。

他表示，颱風減弱後雲系有機會在明天為中南部、東南部帶來一些降雨，午後雷雨發展也會比較旺盛，真正值得注意的還是明晚開始影響台灣的梅雨鋒面。

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