彩雲颱風明天最靠近！發海警時間點曝　3地區迎雷雨

▲彩雲明日離台灣最接近，氣象局可能發布海上警報。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今年第三號颱風「彩雲」生成，中央氣象局表示，彩雲今日白天進入南海後，強度與結構將會重整，路徑逐漸往北移動，預計明日距離台灣最接近，不排除發布海上警報的機率，明日南部、東南部、中部將因颱風水氣影響，有不定時的短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員羅雅尹表示，今日是近期天氣最穩定的一天，各地天氣都是多雲到晴，下午山區有局部陣雨，白天高溫普遍32到35度，中南部、東半部、大台北地區36度，內陸靠近山區如南投則可達38度。

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而第三號颱風彩雲在過去這段時間，通過菲律賓呂宋島後，結構較為不佳，目前為輕度颱風下限，今日白天進入南海後，彩雲強度與結構將會重整，路徑則會逐漸朝北轉東北移動，通過巴士海峽南側，在進入台灣東方外海，明日離台灣是最接近的時間。

若彩雲的強度維持時間長、減弱速度較慢，氣象局明日有可能發布海上警報，明日東南部海面風浪大，西南部近海、恆春、東半部沿海有長浪，而受颱風水氣影響，南部、東南部、中部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區則有雷陣雨，下午過後山區、大台北地區要留意午後大雷雨發生。

▲周末受到滯留鋒影響，全台天氣不穩定。（圖／翻攝氣象局直播）

到了周末將有另一波結構較佳的滯留鋒影響，滯留鋒周末抵達台灣上空，並將徘徊兩到三天，至下周一各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部地區有短時強降雨，若對流胞生成，該地將有瞬間大雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

此波滯留鋒預計影響至下周一，周二後鋒面北移，風場轉為東南風偏南風，各地雨勢趨緩，不過南部、東半部仍有不定時短暫陣雨，中部以北則恢復午後雷雨降雨型態。