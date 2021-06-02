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午後雷雨襲！下波鋒面周末徘徊3天　全台防劇烈天氣、大量降水

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▲周末全台再轉有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

梅雨周末重返！氣象專家吳德榮提醒，周六清晨起至下周一，梅雨鋒面再度南下並在台灣附近徘徊，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報；另外，周五彩雲颱風殘餘水氣接近，有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流強度增強，有較大雨勢。

氣象局表示，今天（2日）鋒面北移離開台灣，天氣逐漸回穩，各地轉為多雲可見陽光，西半部少部分地區仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後有局部短暫雷陣雨的天氣，留意午後雷陣雨有局部較大雨勢發生的機率；各地高溫回升，西半部高溫約33至35度，東半部30至32度，感受上稍微悶熱些。

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氣象局預報，周四、周五各地為晴朗炎熱的天氣，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨迎風面的中南部沿海地區有零星短暫陣雨；東南部地區有焚風發生的機會。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周六、周日鋒面往南移動至台灣上空，各地降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部降雨，當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布最新訊息。

氣象局說，下周一、下周二鋒面移至巴士海峽，花東、南部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣。

氣象局指出，第3號颱風彩雲持續往西北方向朝菲律賓呂宋島近海前進，北上過程中大氣環境條件不利於此系統發展，其強度將逐漸減弱，對台灣的天氣不會有直接的影響。

▼彩雲颱風對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，彩雲颱風大致在呂宋島北轉，受菲律賓地形破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓，再轉向東北，結構持續受垂直風切破壞，對台無威脅；不過，周五其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高，午後對流因此增強。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今梅雨鋒減弱北移，有局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍略較周二縮小，午後局部地區仍有較大雨勢；周四梅雨鋒已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫降雨的機率；周五彩雲殘餘水氣接近，有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流強度增強，有較大雨勢，未下雨前天氣悶熱。

吳德榮提醒，周六清晨起至下周一梅雨鋒再度南下並在台灣附近徘徊，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報；下周二梅雨鋒逐漸移向北部海面，天氣不穩定，午後有強對流發生的機率，仍應注意；雖然一直以來紓解旱象是眾望所歸，但切莫忽視劇烈天氣可能帶來的災害。

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