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人力超吃緊！外送妹「1HR平均9單」累炸　求接電話：後面也在等

▲▼梅雨鋒面,午後雷陣雨,傾盆大雨,缺水,旱象,梅雨鋒面,豪大雨特報,打雷,foodpanda,外送員,淹水。（圖／記者姜國輝攝）

▲疫情影響，跑外送的人已經變少了，下雨讓人力更吃緊。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「因為疫情的關係，跑單的人本來就比較少，這幾天連綿大雨，大家都跑得很累。」一位女外送1日在臉書《爆怨2公社》發文，透露也因為這樣，所以很多人都放假了，結果她跑的區域剩下的外送員都忙翻，「我能理解客人很餓，可是我也盡我的能力在消化單子了，平均1個小時9張單，真的也是很累……」

這位外送妹文中表示，因為很多人都放假，該區域僅有的外送員身上都夾了不少單，「我也不願意夾這麼多張單，因為就只有一大一小兩個箱子，其他新人更是只有一個大箱，根本裝不了這麼多東西。」

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面對質疑「妳可以不要接這麼多張啊！」她也很無奈，說外送員有接單率的問題，如果沒有到85%，一張單就只剩30元可以賺，「什麼獎勵、里程補助都拿不到，賺30$還不是淨賺，要扣除其他成本什麼的。」所以如果被派單，還是得接起來。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲客人抱怨「也太久了吧！這樣飯完全冷掉了」，讓原PO也很愧疚。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO也說，自己有很努力在消化單子，但平均1小時就要跑9張單，真的很累。她最後也拜託有點外送的人，「我知道工作是個人選擇，但是我真的還是只想抱怨一下」、「可以不要掛我電話嗎……可以不要不接電話嗎……」，希望大家訂餐不注意APP沒關係，可以注意電話就好，「因為這張單如果配送不掉，後面的客人需要多餓20分鐘……」

貼文一出，不少人紛紛力挺外送妹，「現在疫情關係，大家都怕死，需要外送就需要排單，不想等就自己煮」、「嫌久的人為何不自己去買？嫌的時間都買回來吃飽了」、「下大雨真的不要出來跑，蹧蹋自己而已。雨天加乘沒了，錢少還要聽客人哭夭，視線差又危險，還不如在家裡休息」、「現在是外送不是外匯好嗎？怕飯冷掉不會自己煮」、「辛苦了！有你們真好」、「我真心感謝在這種時候還願意外出的外送人員和宅配員，真的辛苦你們了！」

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