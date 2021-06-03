彩雲颱風變天時間曝！恐致災滯留鋒周末接力襲全台　防3天豪大雨

▲周末全台再變天。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

防致災梅雨滯留鋒！氣象專家吳德榮提醒，周五彩雲颱風殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高，不但帶來降雨，也激發比較強的對流；周六至下周一梅雨滯留鋒再度南下並在台灣附近徘徊，有激發「中小尺度」對流系統的條件，並伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）及大量降雨，由於旱象未完全紓解，這波大量降雨與上一波堪可比擬，既為眾人所期盼，但其伴隨的劇烈天氣，還是可能帶來災害，切莫忽視！

氣象局今晨對新竹縣發布「濃霧特報」，今中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹已出現能見度不足200公尺的現象，基隆能見度亦較低，請注意。

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氣象局表示，今各地大多為晴到多雲，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；白天高溫炎熱，中午前後紫外線指數容易來到過量至危險等級，各地高溫約32到35度，大台北盆地、東半部及中南部有局部36度以上高溫，南投更有38度以上極端高溫發生的機率，東南部有機會出現焚風的現象。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，彩雲颱風今晨2時位於鵝鑾鼻南方830公里的海面上，以北北西轉北的方向朝東沙島海面及巴士海峽前進，北上過程強度將逐漸減弱，預計今到周五將減弱為熱帶性低氣壓後再減弱為一般的低氣壓，其殘存的水氣周五逐漸北移到台灣附近，東南部、中南部水氣因此變多，有局部短暫陣雨或雷雨的可能，其餘地區多雲到晴；雖水氣變多，但明顯的降雨偏向中午過後各地的對流發展，較為旺盛且範圍較廣。

氣象局提醒，周六至下周一鋒面往南移動至台灣上空，各地降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨；周末兩天是影響最明顯的期間，當滯留鋒面通過時，附近亦有中尺度對流生成及消長，此段期間局部地區可能會出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，容易伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，變化快速，請隨時留意氣象局當天發布的新訊息。

氣象局預報，下周二、下周三鋒面往北移去，稍遠離台灣，南部及東半部地區仍有些水氣，會有局部短暫陣雨，但其餘各地逐漸恢復成多雲、有局部午後短暫雷陣雨的狀態。

▼彩雲颱風將減弱為熱帶低壓，殘存水氣周五影響台灣。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，彩雲颱風大致在呂宋島西側北轉，受菲律賓地形限制及垂直風切破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓，再轉向東北；不過，周五其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高，不但帶來降雨，也激發比較強的對流。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今梅雨鋒在北部海面，台灣相對空檔，白天炎熱，各地高溫達36度以上，中南部更可達38度，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周五彩雲殘餘水氣接近，局部陣雨或雷雨的機率提高，上午起對流增強，有較大雨勢，應注意，各地區在未下雨前，天氣仍感悶熱。

吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一梅雨滯留鋒再度南下並在台灣附近徘徊，有激發「中小尺度」對流系統的條件，並伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報；下周二、下周三梅雨鋒雖逐漸向北部海面移動，台灣附近水氣多，天氣很不穩定，易有強對流發展，仍伴隨明顯降雨，尤其午後發生的機率更高，應注意。

吳德榮表示，由於旱象未完全紓解，這波大量降雨與上一波「堪可比擬」，既為眾人所期盼；但其伴隨的劇烈天氣，還是可能帶來災害，切莫忽視！應注意防範。