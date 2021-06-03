感動！確診者隔離孤單過生日　醫護團隊暖心「齊唱生日歌」祝福

實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情升溫，許多確診者獨自在病房、檢疫所隔離，無法與家人、朋友見面，甚至碰上生日時，也只能自己在病房孤單度過。花蓮慈濟醫院專責病房日前傳出生日快樂歌，原來是有名確診者剛好生日，親友們準備生日花束跟禮物為她加油，慈濟醫院的醫護們也特別錄製生日祝福影片和手寫卡片，為確診者加油打氣，讓人十分感動。

▲花蓮慈濟醫院的醫護暖心錄製生日影片祝福確診病人。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院臉書）



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花蓮慈濟醫院近日在臉書上發文表示，新冠肺炎專責病房的護理師在1日下午，收到確診者病患同事送來的一束花束及禮物，希望能透過他們轉交給病患。原來，這位病患已經入院治療多日，雖然在生日這天，同事無法像以往一樣一起幫她慶生，但同事們還是希望讓她知道，大家沒有忘記她的生日，也想要透過禮物和鮮花，祝福她早日康復。

▲醫院轉交病人同事送來的禮物。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院臉書）



花蓮慈濟醫院的照顧團隊得知後，也趕緊錄製了生日快樂歌的祝福影片，並立即傳給病人，而病人收到後也表示非常感動，希望能透過臉書告訴大家，她現在的狀況已經很不錯了，感謝大家給她的生日祝褔，也希望疫情可以趕快結束。

▲卡片內容十分暖心。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院臉書）



影片中可以看到，花蓮慈濟醫院專責病房的醫護人員對著鏡頭唱起生日快樂歌，還一起寫了一張照片給病人，希望她保持愉快心情，要加油打敗病毒，小小的暖心舉動讓人看了十分感動，也在這黑暗、嚴峻的時刻替大家帶來一絲溫暖。對此花蓮慈濟醫院也表示，希望他們的一點點心意，能給大家帶來一點溫暖及希望，平安共度疫情。