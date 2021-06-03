大里獨居女死亡多日才被發現！鄰居怕有病毒...初步查無確診

▲大里一名獨居女子死亡多日，鄰居擔心有病毒，警方初步調查並非確診。（圖／李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

大里區1名62歲獨居婦女在租屋中死亡，由於正值新冠病毒嚴重蔓延，地方民眾擔心死者是否確診，人心惶惶，市議員李天生3日強調目前為防疫非常時期，針對類似案件，衛生機關應該主動協助篩檢，確定是否染疫；警方表示，經詢問家屬並無旅遊史，也不是被匡列者，應該不是確診者。

台北葉姓男子1日下午打電話向李天生議員服務處求助，指出他單身姊姊獨自在大里新生西路租屋居住，由於連續一星期都無法取得聯繫，擔心發生意外，希望服務處幫忙前往瞭解。

服務處據報後，派員趕往葉女租屋處敲門沒有回應，覺得不大對勁，上網尋找到房東太太電話，請她到場並協同報警處理，在強行進入後發現葉女已經在床上死亡多日，經連絡救護車送往殯儀館，等待進一步相驗。

案件發生後，附近一帶住戶人心惶惶，李天生表示，鄉親們迫切希望知道死者是否罹患新冠病毒，如果確定染疫，就應該立刻進行環境消毒，尤其北部傳出多起死亡後確診的案例，因此更應該密切注意防範疫情蔓延。

警方表示，經詢問家屬，死者沒有旅遊史和接觸史，在疾管署資料中也不是匡列的居家隔離對象，加上法醫也沒有要求採檢，應該不是確診者，請民眾不用恐慌，但還是要做好自我防疫。

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