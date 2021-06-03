疫苗曙光！台灣已和嬌生藥廠建立窗口　佛光山：政府談完我們就付錢

▲台灣已和嬌生藥廠順利接洽。（圖／路透）

記者蔡玟君／台北報導

由於台灣疫苗短缺，民間企業都紛紛表示願意出資購買疫苗幫台灣。佛光山所屬國際佛光會原本想捐贈美國嬌生藥廠50萬劑疫苗，但嬌生藥廠表示只和政府協商，國際佛光會中華總會長趙怡今（3日）透露，已收到美國會友通知，台灣政府已和嬌生藥廠建立對接窗口，趙怡也說，佛光會已和政府表示，只要政府與藥廠談判完成，就由佛光會來付款、完成捐贈心願。

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▲佛光會此次在台灣與嬌生藥廠對接扮演重要協助角色。（圖／翻攝自Facebook／國際佛光會中華總會）

趙怡表示，佛光會最初透過美國會友與嬌生藥廠洽談，初步洽談是25萬至50萬劑量，後來嬌生藥廠表示，只和政府機構接洽，「最近通過美國會友得知，台灣政府近期已和嬌生藥廠建立對接窗口，我認為能對接上是好事，最好能順利簽約，而政府若有任何需要，佛光會都樂於全力從旁協助。」

▲佛光會表示只要政府順利簽約，佛光會就會付款。（圖／達志影像／美聯社）

趙怡指出，此次兩邊對接，佛光會扮演的角色就是從旁協助、居中協調，佛光會唯一目標就是能順利捐贈疫苗給台灣，強調「購買疫苗只是因疫情蔓延而進行的公益活動一部份，其他還有持續為醫護購買醫療器材也正進行中。」

趙怡說，藥廠由於安全性、分配問題只願意和政府洽談，佛光會都沒有意見，「甚至可能政府去談，效率會更高」，佛光會也僅提出若政府完成洽談簽約請知會一聲的要求，由佛光會這邊來付款，完成捐贈疫苗給台灣的心願。