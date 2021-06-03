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民進黨團：新北市有困難請提出需求　而非製造民眾更多恐慌

▲▼民進黨團3日上午於立法院召開「醫護顧國人，政府顧醫護」、「防堵疫情擴大，全力協助新北」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「防堵疫情擴大，全力協助新北」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜2日公布「熱區風險里區分表」，其中包括七大熱區、28個「重熱里」，呼籲里民儘速前往快篩，市場也採更嚴格的人流管制，民眾非必要不要外出。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政3日表示，希望新北市政府採取具體的指引、方案與行動，不要只是喊話動或太多政治口號。

民進黨團3日上午於立法院召開「醫護顧國人，政府顧醫護」、「防堵疫情擴大，全力協助新北」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

民進黨團幹事長劉世芳表示，面對目前新北市疫情擴大，民進黨不管在中央、地方都一定會全力支援，希望防堵疫情再次擴大。羅致政則說，新北市政府應該展現執行力協助控制疫情，「新北疫情控制後，才有可能讓台灣的疫情得到控制」。

羅致政透露，根據指揮中心的疫情報告，新北市昨天確診的人數又暴漲，選區內很多里長、民眾都非常關心，到底新北市的防疫出了什麼問題，不斷要求中央一定要全力協助地方，新北市政府如果有任何困難、物資不足、方法不夠好，中央政府一定會全力協助。

▲▼民進黨團3日上午於立法院召開「醫護顧國人，政府顧醫護」、「防堵疫情擴大，全力協助新北」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團書記長羅致政。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

羅致政指出，新北市長侯友宜2日在臉書公布新北市的熱區總量、關懷里數、受規範與關懷民眾人數等，在新北市1032個里當中，已經有218個里被劃為熱區，占新北市所有里數的21.12%，有將近5分之1的里都淪陷。

羅致政再指，新北市總計有402萬人口，竟有高達111萬的民眾受到關懷與規範，佔全市總人口數的27.57%，亦即有超過4分之1市民正在被關懷與規範當中，到底這些民眾的生活作息與一般民眾有何不同，希望市府能提出具體作法，不要只是隨便、輕易地把一個區列為熱區、重熱區。

羅致政也質疑，對於被列為中、高、低風險的行政區，侯友宜呼籲里民儘速快篩，但是又要求市民保持低度活動，兩者間所有矛盾，如果在熱區的里民都要儘速快篩，總共有100多萬人被列為關懷跟規範對象，依照新北市的快篩量每天不到4千人，恐怕要200多天才能完成。

羅致政強調，新北市政府若要這麼做，人力不足中央會全力協助，但如果只是重熱區要全面普篩，請告訴中央需要什麼資源，但是不希望製造過度恐慌，呼籲所有熱區民眾快篩，又要求保持低度活動，恐會讓民眾搶著快篩而造成群聚。

羅致政說，希望新北市政府採取具體的指引、方案與行動，不要只是制定原則，台灣當年最重要的控制疫情，需要地方政府展現執行力，而不是製造更多的恐慌，地方政府有任何需要，中央政府一定全力協助配合，不要只是喊話動作或太多政治口號。

民進黨立委鄭運鵬表示，從昨天指揮中心發布的確診數字，雖然只有一天的人數上升，但相信全國民眾都會認為，只要把雙北市顧好，對全國來說就是相對穩定安全感。

鄭運鵬認為，新北市政府在疫情控制的政策，已經進入到一個循環，新北市疫情宣示的動作，比疫情控制的政策執行還快，「進入到了疲乏期，顯示在昨天人數逆向上升的狀況」。

鄭運鵬指出，新北市政府在疫情控制當中，先是用高壓喊話，造成市民恐慌，接著民眾就會去市場群聚買菜、群聚篩檢，但是篩檢站又不夠，造成社區感染，又回到市府要用政策高壓喊話，形成另一波恐慌、造成另一個群聚效果。

鄭運鵬說，疲乏期會顯示在確診數字上，希望新北市政府盡快找到解決方案，民進黨團希望市府有系統性地把需要的資源提出來，防疫工作不分黨派，大家可以一起協助，如果有需要中央資源一定會全力協助。

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