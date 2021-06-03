委託購買65萬劑新冠疫苗　花蓮縣府與盛弘醫藥簽訂MOU

▲花蓮縣政府宣布委託盛弘醫藥購買65萬劑新冠疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府2日與桃園敏盛醫療集團盛弘醫藥股份有限公司簽訂MOU，委託購買代理專案進口65萬劑嬌生、莫德納、AZ、BNT輝瑞等四種在全世界已經注射超過18億劑、經WHO認可通過之國際優良新冠疫苗。希望能儘快順利取得後，可使花蓮縣卅二萬鄉親全部免費接種二次，完整的預防療程。

雙方簽訂合作意向書是為表達共同合作之意願，盛弘醫藥願依照中央流行疫情指揮中心於民國110年5月28日公布之「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」需送八項資料執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

▲專案進口COVID-19疫苗合作意向書。

盛弘醫藥股份有限公司由董事長楊弘仁於2003年成立，以專業醫師、藥師、護理師、醫檢師等醫藥專業團隊為經營基礎，發展健康管理與經營、醫護人力派遣、醫藥衛材供應、醫療儀器租賃及遠距健康照護五大業務範疇，成為全國第一家提供整合性醫療後勤服務的企業，並於2011年3月1日正式上櫃。

去年12月以防疫國家隊為主題，再度以集團旗下之六家公司共同參加2020醫療科技展，展現集團佈局「精準大健康產業生態系」以及參與防疫國家隊之成果，期待逐步提升國內精準大健康市場的占有率與服務客群。

今年3月子公司敏成於2020年底與美德醫-DR(9103-TW)合作在該公司菲律賓廠設立之熔噴產線完成裝機事宜。今年3月透析事業部新設之敏盛大園門診中心-盛仁診所正式營運。

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