通勤族怎麼自保？兒科醫師列「出門前後」防疫9步驟

▲國內疫情大爆發，還是有許多民眾必須得出門上班，究竟通勤族該如何自保？（示意圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／綜合報導

國內疫情大爆發，全國三級防疫警戒也持續到6月14日，有不少企業啟動居家辦公模式，但還是有許多民眾必須得出門上班，究竟通勤族該如何自保？柚子小兒科診所歐淑娟醫師在粉絲專頁列出「出門前後」防疫9步驟，提醒民眾留意相關細節保護自己。

出門前

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1、出門前先量體溫，萬一發燒（成人37.5 兒童38.0），請假在家休息。

2、可以的話，在家用完早餐，提早半小時出門（避開人潮）。

3、除了備用口罩、手機、錢包、鑰匙，我會帶一小瓶酒精乾洗手。

4、出家門前先把口罩戴好，電梯內、路途中全程戴口罩、不飲食。

（單獨開車的朋友在自己的車上也許可以不用戴，騎機車的朋友還是要戴口罩。）

5、在公車、捷運、雙鐵上，手碰過把手、拉環、下車鈴、開門鍵、門把、安全帶扣環後，用隨身攜帶的乾洗手清潔手部。

6、到達公司/學校時，再次清潔手部，手機表面也用酒精清潔一次。

回到家

1、在玄關脫鞋、消毒鑰匙，沒有當天洗的外套噴酒精消毒。

2、脱口罩（妥善丟棄）、消毒手機（酒精）、立刻洗手（洗手乳、內外夾弓大立腕），換掉外出衣物，或是直接洗澡+洗頭。

3、每日換口罩。

歐淑娟醫師強調，「包含打過兩劑疫苗的民眾都建議這麼做，因為疫苗的防護力再高都不是100%」，她也提醒，臉較小的朋友可將口罩的耳掛打結，或是交叉之後再帶，而鼻墊處一定要服貼鼻子與臉，口罩下拉至包覆下巴，口罩的密合度越高，保護就越完整。