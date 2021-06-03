京元電爆39確診！造成竹南人生命受威脅　鎮長怒提5訴求：賠償

▲京元電子爆發員工群聚感染，3日上午廠區將對7300名員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心，2日公布國內新冠疫情新增確診病例，苗栗縣新增12例本土確診，皆為1日確診的2名菲籍員工（案8605、案8606）的同事、宿舍舍友，累計39人確診；3日上午京元電子自費讓全公司進行快篩，將篩檢7300人，盼能及時找出破口、堵住逐漸失控的疫情。

據了解，京元電子全體的員工都要進行普篩，目標3天內完成。6月3日先進行外籍員工篩檢，6月4日將篩檢本國籍員工為主；5日進行常日班的篩檢，即使在休假或是未當班的員工也要求返回工廠作篩檢；另外，公司更嚴格要求所有的人都必須進行篩檢，包含不敢來上班的，4日都要來公司，如果沒有快篩，下禮拜將不能進公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竹南鎮長方進興（右3）也到廠區進行了解，並向京元電子提出5項訴求。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南鎮長方進興一早也到京元電了解快篩情形，隨後並發表聲明如下：有關0602電子廠外籍移工確診人數增加的情形，已造成竹南鎭民非常大的不安，基於鎭民的安全提出以下訴求：

1.相關單位應立刻要求廠商，在所有員工快篩結果還沒出來前，禁止所有的外籍移工在外活動，必須在宿舍裡做好管制。

2.除了對電子公司員工其實快篩外，亦需針對頂埔里里民，特別是商家實施快篩，以防止疫情擴散。

3.移工雇用公司或派遣公司因未落實疫情防範，造成鎮民生命受到威脅及衍生的社會成本，應由相關公司予以補償。

4.相關單位應即時將相關訊息公布，讓民眾了解最真實的疫情狀況，也讓地方公所能及時實施環境消毒，將民眾恐慌及傷害降至最低。

5.籲請中央盡快向國外採購疫苗，也盡快讓人民施打疫苗，以保障人民的生命安全，讓人民免於恐懼。

Her今天推出「天絲防水床包式保潔墊」，原價2980元、特價999元，買一送一。

►苗栗「京元電群聚」暴增12人！縣府急篩全公司7300人補破口