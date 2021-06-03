全台長照爆疫情！鄭文燦點「3類機構」加強防疫…喊：就醫前先PCR

▲桃園市長鄭文燦3日上午召開疫情記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

本土新冠肺炎疫情嚴峻！由於目前全台有30家長照機構爆發群聚感染，桃園市長鄭文燦3日上午召開防疫記者會時指出，將針對長照、老服、外籍移工宿舍、大學宿舍等提出加強版防疫指引。

機構群聚傳染事件頻傳，鄭文燦表示，桃園市將針對3類機構防疫安全提出加強版防疫指引。第一類為「長照機構、老服機構」，目前衛生局負責的範圍，包括各種長照機構、護理之家、精神康復之家等等，超過100家，總人數超過2千人，工作人員跟住民必須要造冊；社會局負責的老福機構有68家，住民是3275人，工作人員是1583人，長照的到宅服務的B級據點有66家，居家照顧服務員有2200人，另外，B級據點也有日照中心有45家，還有使用的長者以及日照的服務員、身障福利機構等，也請社會局針對住民及工作人員做造冊。

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鄭文燦指出，這個部分將會跟中央爭取優先施打疫苗，也請衛生局和社會局加強提高防疫指引，例如如果這些機構要到醫院就診，必須要跟醫院預約協調，先做PCR，避免在院外有感染也造成醫院的負擔，那工作人員必須要做好每日的自我健康管理，該量測體溫、消毒、戴口罩都要做，在機構內仍需全程戴口罩，並重視機構本身的環境防疫。

第二類為外籍移工宿舍，由於先前龜山某工廠曾爆出移工群聚感染事件，鄭文燦表示，有關移工的宿舍跟運用移工的工廠，已請勞動局、經發局針對移工的宿舍以及工廠，再提出加強版的防疫指引，特別針對在移工宿舍，這段時間避免外出，移工宿舍裡面的卡拉OK等就要停止使用，移工宿舍像用餐、盥洗、沐浴都要落實分流、分區、分時段計畫。

第三類則為大學宿舍，鄭文燦指出，目前大學已經停課，改為居家學習或線上學習，但有部分外籍學生以及部分外地學生仍然住在宿舍，要請教育局要做好輔導小組，協同各大學做好學生宿舍的防疫工作。