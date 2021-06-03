苗栗「京元電39人確診」！曾玟學爆：公司禁員工戴醫療口罩

▲議員爆京元電子「公司禁員工戴醫療口罩」，只能戴無塵室的口罩。（圖／翻攝議員曾玟學臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

苗栗縣IC封測大廠「京元電子」移工群聚染疫，確診人數累計39人。對此，苗栗縣議員曾玟學在臉書發文爆料，上月（27日）曾接獲京元電子員工陳情，京元電子不准他們戴具有防疫功能的醫療口罩，只能戴公司配發的白色無塵室口罩。

苗栗新增的12名確診個案，其中案8984及案9120至案9129等11人，均為昨2名確診的京元電子員工的同事、舍友，確認已形成宿舍群聚傳播鏈。衛生局指出，目前已陸續匡列227人進行採檢，經新冠病毒核酸（PCR）檢測已確定另有26人確診，導致京元電子確診人數飆升累計到39人。

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對此，曾玟學今（3日）在臉書發文表示，京元電子5月25日內部公告，隔兩天馬上就有員工向我陳情，「公司禁止產線員工配戴醫療口罩進入無塵室，裡面戴醫療口罩外面戴無塵室口罩也不行，只能戴公司配發的白色無塵室口罩。」他指出，無塵室為密閉空間，員工擔憂此規定恐成防疫破口，公司內的員工上班都非常緊張。

京元電子也向曾玟學解釋，醫療口罩產塵量較高不建議帶入無塵室；醫療口罩廠牌多且人員可能重複使用不易管控；與其他封測同業對產線要求一致；無塵室口罩與醫療口罩僅有最外層不同，仍具防護功能。

如今廠區爆發群聚感染，曾玟學強調，「以無塵室口罩只是保護力較低，不完全無效為由而不適合配用醫療口罩或許可以接受，但在爆發大量傳染的現在，應該在可接受範圍內，以保護員工為最重要之原則進行決策。」他也建議，京元電子公司開放員工以無塵加醫療方式配戴雙層口罩，既可以有防疫效果也能控制落塵量。