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台灣紓困對比美國落差約1萬　會計博士建議應採「廣而公平」原則

政治中心／綜合報導

行政院3日拍板通過「紓困4.0」2600億預算，補助對象包括產業、個人家庭等等，補助人數初估約750萬人，每人約可領1-3萬元不等。不過，身為「權威會計博士」的前國民黨主席朱立倫比較國際上紓困做法，每人平均約領到2萬至4萬元，相比之下落差約1萬元，因此建議政府紓困可分為三階段，進而達到「廣而公平」。

▲▼朱立倫分析台灣跟他國的紓困補助金。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫分析台灣跟他國的紓困補助金。（圖／翻攝朱立倫臉書）

朱立倫表示，這次的2600億元紓困金，平均每人約1.1萬元，每戶約3.57萬元；全台疫情嚴峻，全民受害，緊急紓困方案當然必要且急需的，但是對每位受害國民都想知道的是「我拿到多少？」、「如何分配才合理？」

朱立倫說，「廣而公平」是普遍民眾的心聲，也是多數先進國家的做法，畢竟此次疫情影響的是全民，全民都應受到基本的補助。除此，當然也應該針對受害較大及承受力較弱的民眾，給予更多的協助。

朱立倫指出，去年新冠肺炎肆虐全球，美國緊急每人發放3.6萬現金，今年則排富後每人發4萬元現金；日本每人發放2.8萬；韓國每戶發放2.5萬；新加坡成人發放2.1萬；香港成人發放3.9萬。台灣去年只有三倍券補助每人2千元。

朱立倫認為，我國紓困4.0方案種類雖然很多，初估約750萬人能夠確定領取現金，領取金額1-3萬不等，約佔全國1/3人可以領到現金補助，不過，對於全國仍有1600萬同樣受害的民眾則沒有任何補助或協助，這樣的方案和民眾期待的「廣而公平」或先進國家做法有所落差。

朱立倫建議，政府應該至少先拿出2600億紓困預算的1/3，以每戶1萬元約880億元，或每人3600元（約850億元）作為紓困基礎；後續則依疫情發展擴大紓困方案，在8400億的預算內的1/3作基礎，每戶合計至少可以補助3萬元，或每人至少可以補助1萬元；剩餘的2/3的預算，則作為增加對受害較嚴重的民眾及產業的補助，以及防疫工作所需；這樣的做法才比較符合民眾及各國採行的「廣而公平」的原則。

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