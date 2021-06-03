大學生「校外房租補貼」級距一次看　只有住這縣市可拿5400元

▲教育部針對大專院校學生提供房租補貼。（圖／資料照）

記者蔡玟君／台北報導

教育部紓困4.0陸續開跑，其中針對大專院校學生，提供學生緊急紓困助學金和校外住宿租金紓困補貼，其中校外住宿補貼會補助3個月，每個月補助租金1200元至1800元，最高可拿到5400元。教育部今（3日）表示，租金補貼依照不同縣市有級距差異，只有住台北市的學生可拿到5400元。

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▲教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

教育部表示，大專院校學生紓困申請資格為「本國國民且就讀國內大專院校具有學籍者」，以及由學校審核認定，110年5月至7月學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響，即可向學校申請補助，但教育部也表示，會請學校從寬認定。

▲教育部提供大學生校外租屋補貼。（圖／記者陳建宇攝）

在校外住宿租金紓困補貼方面，教育部公布依租賃住宿所在縣市區域，每月酌予補助校外住宿租金1200元至1800元。教育部今天進一步說明，租金補貼依據縣市實際上房價水準不同，依照目前標準，台北市每月為1800元，新北、桃園1600元，台中1500元，金門、馬祖為1200元。

教育部表示，只要可以證明因為疫情，使得學生本人或是家庭照顧者生活上有受影響，都可獲得校外租金補貼，教育部也會請校方從寬認定，估計此次會有6000至7000人申請，但搞不好會更多。