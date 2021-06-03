免停業！北市規定「美髮美甲業提升防疫」　須梅花座、禁提供餐飲





▲北市3日公布美容美髮業者提升防疫措施。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者袁茵／台北報導

桃園市政府宣布，美容、美髮、美睫、美甲等業者，自4日起停業到14日；關於北市要不要跟進？台北市長柯文哲日前不斷表示「要思考一下」，擔心停掉的話「吃飯問題怎麼解決」。台北市商業處3日公布美容、美髮、美甲、美睫業者提升防疫措施，包括美髮及候位座必須採梅花座間隔，座位和工具、消費者使用過的毛巾等物品必須消毒後才可再次使用。

北市商業處3日表示，與北市女子美容同業公會為配合中央自5月25日發布的三級警延長至6月14日，要求營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離，或是全程佩戴口罩並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施。北市美容美髮店家業者，將落實防疫要求並加強提升防疫措施，攜手共同防疫。

北市商業處指出，為在這疫情期間做好防疫措施，提供消費者最安全完善的服務，北市府與北市女子美容同業公會討論研訂營業防疫指引，提出有關目前營業場所應落實的防疫措施，如消費者與營業人員須全程佩戴口罩，進入店家前需量測體溫、實聯制登記、手部消毒，建議採預約制避免群聚等候。

至於進入店家後的部分，北市商業處表示，美髮座位及候位座區皆須採梅花座間隔，且不得有站立等候之消費者，規劃人流總量管制，全面禁止飲食；營業場所內座位、美容美髮工具與消費者使用過的毛巾圍巾須經消毒，才可再次使用，每日於營業前後應環境消毒等。

北市府與台北市女子美容商業同業公會呼籲，所有會員店家全力依循所訂立的營業防疫指引及措施執行，全面自主的做好及落實防疫作為，共同度過這疫關。

此外，關於北市美甲、美睫業者是否比照該營業防疫指引？北市商業處接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，美甲、美睫業者也比照此份指引。

【北市美容、美髮、美甲、美睫業者營業防疫指引】

消費者與營業場所工作人員須依規定全程配戴口罩，並遵守以下規範：

一、 進入營業場所前：落實實聯制、體溫量測及手部消毒。

二、 進入營業場所內：美髮及候位座須採梅花座間隔，且不得有站立等候消費者，並須規劃出入動線與人流總量管制。

三、 營業場所內座位、美容美髮工具與消費者使用過毛巾圍巾須經消毒，才可再次使用；營業場所內禁止提供餐飲。

四、 建議採預約制，避免群聚等候。