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30萬飛了！台東成功確診者隱匿足跡　縣府重罰不寬貸

▲台東縣政府針對成功鎮確診者隱匿足跡查證屬實，重罰30萬。（圖／記者王兆麟翻攝）

台東縣政府針對成功鎮確診者隱匿足跡查證屬實，重罰30萬。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府2日針對5月24日成功鎮確診個案5469進行開罰，該案於疫調時自述5月22日自北部返家，至5月24日皆在自家中無外出，但衛生局接獲民眾投訴有明確外出事實，縣府調閱監視器等畫面、向中央申請手機訊號軌跡，交叉比對後確認疫調不實，開罰30萬元，為台東縣首例。

饒慶鈴也再次提醒民眾誠實面對疫調，未來只要疫調不實就開罰，以維護縣民安全。

確診個案5469在疫調時僅說出1項足跡，事件曝光後台東縣府接獲多起民眾投訴，反應該案未供出足跡事實，經縣警局交叉比對相關證據，疫調不實，導致接觸者未及時匡列，造成社區傳染風險的疑慮，因此開罰30萬元。

成功鎮個案5469是原在北部工作的60多歲婦人，5月22日從北部搭火車抵玉里，晚間返回成功鎮家中，5月24日確診，疫調中自述返家後均未外出，3餐也由家人購買。但疫調足跡引起東海岸縣民疑慮，縣府接獲多起民眾提供該案未供出的足跡，多次詢問也未獲說明，因此縣府調閱監視器畫面，並向中央申請提供手機訊號軌跡，經縣警局交叉比對後，確認5469疫調不實，依傳染病防治法重罰30萬元。

饒慶鈴強調，面對疫調應如實說明足跡，以免成為防疫上的破口，導致接觸者未及時匡列隔離，恐造成社區傳染風險。舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，將開罰6萬至30萬元罰鍰。基於防疫，縣府也將加強取締，截至昨日開罰違反暫停營業規定的休閒娛樂場所10件、未落實防疫措施的營業場所2件、未戴口罩13件及假訊息7件。請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離，共同抵抗疫情。

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