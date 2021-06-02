政院拍板8大弱勢加碼4500元津貼　竹縣1萬8千人將於3日入帳



▲新竹縣8大類弱勢將於6月3日中午後一次性撥款4500元補助至郵局帳戶。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為避免新冠肺炎疫情衝擊弱勢民眾生活，行政院通過特別預算加碼弱勢津貼，針8大類弱勢族群，加碼補助3個月紓困津貼，每人每月1500元。新竹縣預估1萬8,824名弱勢對象受益，新竹縣社會處依據中央規定與提供之補助名冊，採一次性撥付5月到7月，共3個月補助金4,500元，將在6月3日中午後撥入受補助人郵局帳戶。

▲今年5月已領有身心障礙者生活等補助且經政府列冊民眾，首批可在6月3日核發4,500元。

新竹縣長楊文科表示，中央所推動「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」紓困措施，縣府也盡速協助，該計畫補助對象共8大類，包括已領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（未滿18歲），特殊境遇家庭子女(含孫子女)生活津貼或子女(含孫子女)教育補助、經政府列冊且未領取前項各款補助之低收入戶及中低收入戶兒童與少年。

社會處也特別提醒，本次符合資格者為今年5月已領有身心障礙者生活等補助且經政府列冊民眾，首批在6月3日核發4,500元，假設民眾為今年6月、7月才取得符合資格者，則按月分別核發，之後6月、7月加發1500元，撥入受補助者帳戶；同時具有多重福利身分者，只能擇一身分僅發放一次。

如有符合以上情形條件者，連絡電話請洽新竹縣政府社會處：

低收及中低收承辦人張小姐、廖小姐(03-5518101#3171、3238)

身心障礙生活補助承辦人鄭小姐(03-5518101#3184)

弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助承辦人徐小姐(03-5518101#3155)

弱勢家庭兒童及少年生活扶助承辦人梁小姐(03-5518101#3263)

中低收入老人生活津貼承辦人黃小姐(03-5518101#3142)

特殊境遇家庭子女生活津貼承辦人尹先生(03-5518101#3259)

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