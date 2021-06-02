▲ 台東海山寺捐贈防疫物資，保障第一線工作人員安全。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全台新冠肺炎疫情持續升溫，台東縣近日有多起確診案例，有鑑於警察及各鄉鎮市公所人員於第一線執行任務，風險及壓力倍增，台東海山寺將捐贈防疫物資與台東縣政府共同對抗疫情，守護第一線工作同仁的安全，提升防疫效能，饒慶鈴縣長對於海山寺弘願及慈悲之心特別表示感謝，也希望縣民做好相關防疫措施。

台東縣長饒慶鈴表示，海山寺住持釋紹弘法師秉持於佛陀悲願大志，向來總是願意承擔起無人願意承受之重責大任，除了弘法大志外，其中最為人稱道的就是為貧苦無依的孩童創立了海山扶兒家園及承接了元宵遶境活動。法師於今年5月功果圓滿安詳圓寂，令人感傷與懷念。接任住持惟悟法師與中華佛教比丘尼協進會秘書長見引法師承釋紹弘法師生前所託，接續海山寺廣造福田、弘揚佛法的使命。

目前北部縣市疫情爆發後控制不易，諸多重要的防疫物資短缺，二位法師深知台東醫療及物資資源不足之困境，立即主動與縣府聯繫表達將捐贈防護衣2000件、護目鏡2000個、防護面罩2000個，供統籌配發給各地鄉鎮市第一線協助防疫工作人員，以保護工作人員不受病毒侵襲，另捐贈500件防護衣給台東縣警察局，以保護執行取締工作之員警。非常感謝海山寺的即時援助，讓身處第一線與民眾直接接觸的警察及鄉鎮市公所同仁，在執行勤務、疫調或防疫宣導時，皆能保障自身亦能守護社會大眾的生命財產安全。



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