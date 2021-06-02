桃園母女確診「狂傳13人」！牌咖一家三口全染疫　市府公布關係圖

▲桃園市府公布確診關係圖 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增372例本土病例，另有177例校正回歸，而其中桃園新增28例。對此，桃園市政府也在下午的疫情說明記者會中表示，此次的新增個案中有10人為家庭成員，而其中有1家庭為打麻將群聚，沒想到卻因此染疫，導致一家三口全確診。

桃市衛生局長王文彥說明，今日確診者中有一團體共15人，爲一名20多歲女子（案8417）與母親（案8410）同日確診，最後傳染給父親（案9132）以及弟弟的女友（案9145），至於弟弟的採檢結果則尚未出爐。

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▲桃園疫情說明記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，案8410因有打牌的情形，導致有兩名牌友（案8747、8744）感染，其中案8747染疫後再傳給同住家人（案9141、9142）；另外，案8417的男友也同樣染疫，導致男友整個家庭共7人（案8745、9136、9395、9396、9397、9398、9399）經採檢後全數確診。

對此，市長鄭文燦則表示，桃園市至目前為止經歷了酒店、工廠、清潔隊、政府單位等群聚感染，經市府緊急擴大匡列、採檢、隔離，目前皆已趨緩。然而，民眾仍可能因此鬆懈，忽略家庭群聚也可能造成傳播，而今日的確診者中，就有三分之一為家庭群聚，鄭文燦也因此呼籲市民，在家要保持不群聚，甚至必須戴上口罩，這才是防疫的最佳方案。