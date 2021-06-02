久旱逢豪雨釀災！落石砸中工程車　中橫便道19K坍方尚未搶通

▲中橫便道19公里處發生坍方，目前尚未搶通。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

受到梅雨鋒面影響，近日大雨不斷，中橫便道19公里處因此發生坍方，昨日上午8時許台電10多輛維修車欲通行便道，前往德基水庫維修，遭到落石擋道，為安全起見遂繞道而行，目前該處尚未搶通，公路總局谷關工務段長呂正安表示，今日沒有下雨，待坡面穩定後將會盡速搶通。另外，5月31日下午谷關工務段人員前往台21線新社路段巡查時，遭逢驟雨引發的坍方落石擊中工程車，導致車輛毀損、1名人員輕傷，所幸經治療後沒有大礙。

▲▼中橫便道19公里處坍方，阻擋維修車通行。（圖／民眾提供）

呂正安表示，因乾旱太久，加上這幾天不斷下雨，導致中橫便道持續有落石發生，昨日上午8時許，台電工程人員駕駛10多輛車準備進德基壩維修，行經中橫便道19K時遭落石擋道，基於安全考量，遂折返並繞道合歡山而行。

雖這兩天雨勢稍歇，原預計昨日就要搶通，但現場仍有落石持續落下，目前尚無法冒險清除，將待坡面穩定後盡速搶通，才開放民眾通行。

另外，因近日中部豪雨連連，谷關工務段為民眾安全，於前日下午4時許進行雨天視察，未料行經台21線新社路段時，工程車的右前方遭大雨引發的坍方落石擊中，造成車輛毀損、1名人員擦挫傷，幸無大礙，工程人員當下立即將警示交通錐擺設在道路上，並聯繫警察及通報主管協助清除坍方，路面於同日晚間6時許清除完畢。

▲台21線新社路段發生坍方，落石砸中谷關工務段工程車。（圖／民眾提供）

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