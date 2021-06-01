身分證分流首日　台中向上市場未派員管制...攤販口罩拉下巴聊開

記者白珈陽／台中報導

台中市政府日前提出「市場分流運動」，民眾須按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六，分流到市場採買。1日上午記者直擊台中市西區向上市場，現場並無工作人員管制，甚至有攤商將口罩拉下與客人聊天；市場主委何進添表示，今日將會張貼公告在市場出入口讓民眾知悉管制措施，因自助會沒有公權力可一一確認身分證字號，但為了自身及公共安全，希望大家共同來合作。

▲受到疫情影響，向上市場採買人潮僅為以往的3成。（圖／記者白珈陽攝）

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《ETtoday新聞雲》今日上午9時許前往向上市場，受到疫情影響，採買的人潮僅有以往的3成，不過在某幾家熱門的蔬果攤，仍可見約7、8人擠在同一攤購物，沒有保持安全社交距離，甚至有攤商將口罩拉至下巴處，直接與客人近距離聊天，而記者繞市場約20分鐘後回來一看，該名攤販還是沒將口罩戴好，讓人看了怵目驚心。

▲熱門的蔬果攤仍有多名顧客未保持安全社交距離進行採買 。（圖／記者白珈陽攝）

▲攤販將口罩長時間拉下與顧客聊天。（圖／記者白珈陽攝）

至於市府5月30日宣布實施的分流措施，市場並未派人員進行管制，前來採買的民眾對於這項措施大多知情，並表示願意配合，但也有少數不知情。針對未派人員管制部分，主委何進添表示，這是因自助會沒有公權力要求民眾提供身分證，若要做的確實，還是須請市府出面做突襲檢查，今日也將會張貼分流措施公告，協助市府宣導。

▲向上市長主委何進添。（圖／記者白珈陽攝）

何進添說，5月11日中央疫情指揮中心公布提升疫情警戒標準後，市場也遵從指示比照辦理，包括進入市場須全程佩帶口罩、進行實聯制，禁止在市場裡面飲食、須打包帶走等規定，另外，市場裡有36支攝影機監控，若有民眾不遵守規定或未來發生事情須調查，都可透過錄像調出來看。

▲市場將公告貼在各出入口，供民眾知悉。（圖／記者白珈陽攝）

他指出，現況市場平日人潮較少，尚不須擔心，不過周末人潮就會變多，呼籲民眾不論是為了自身或是公共安全，都希望大家可以為了降低疫情來共同合作，配合政府進行分流管制。

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