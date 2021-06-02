快訊／超市、賣場也要人流管制！陳其邁：一坪1人為限

▲高市府宣布，超市、賣場實行人流管制 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府2日召開防疫會議會後記者會，市場陳其邁要求超市、賣場要進行人流管制，營業面積已一坪1人為上限，將於5日開始稽查。

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高雄市為強化防疫，繼市場實施人流管制及身分證分流後，市長陳其邁2日宣佈賣場、超市也將實施人流管制措施，包含好市多、全聯、家樂福、美廉社、頂好、小北等營業場所均以營業面積一坪一人為容留上限，以利消費者保持社交距離。高雄市經發局長廖泰翔呼籲業者、消費者應配合落實、齊心防疫。

高雄市經發局長廖泰翔表示，室內空間因應防疫需維持2公尺社交距離，換算每人約需3.14平方公尺空間方能達成，故以營業面積一坪(約3.3平方公尺)內一人為上限，首波以賣場、超市等人流高之營業場所優先執行，業者應確實依原則管制人流進入，降低群聚感染風險，經發局亦將於6月5日起展開稽查。

廖泰翔指出，經發局於5月14日因應疫情升溫，旋即主動邀集各大百貨、賣場及超商業者研議防疫措施，包含防疫與民生物資整備、落實實聯制、戴口罩、加強清消等，並建立溝通平台快速聯繫及宣達政策，本次加嚴實施人流管制亦已徵詢好市多、全聯、家樂福、美廉社、頂好、小北等多家龍頭業者支持，盼相關業者務必配合落實執行。