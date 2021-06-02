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陳其邁呼籲端午節北漂學子不要返鄉　黃偉哲：最好留現行居住處就好

▲台南市長黃偉哲說明這波16000劑疫苗的施打對象及順位，希望強化防疫交能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，端午假期才3天，自主健康管理那麼多天，整個假期就泡湯了，所以說北漂的遊子、孩子們，暫時留在居處才是相對安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長陳其邁呼籲端午節北漂學子不要返鄉市，台南市長黃偉哲指出，如果依照現有規定，對於從外地回來台南的人，強力勸導他們能夠在家自主健康管理，但端午假期才3天，自主健康管理那麼多天，整個假期就泡湯了，所以說北漂的遊子、孩子們，暫時留在居處才是相對安全。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土病例疫調足跡及施打疫苗類別順序及市警局取締職業賭場、色情的案情與裁罰情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，在這時候不管是捷運或是大眾交通運輸工具，本身就是一段曝險的路程。然後再加上台鐵、高鐵或國道客運，密閉的空間裡到底有多少人，他是不是可能的帶原者，這又是曝險的第2個旅程。到了台南之後下了車，你又去搭相關的交通工具，除非是家人來戴，家人來載的話在一個密閉的、小的車廂裡面，跟家人近距離接觸，而且交談話家長，又是第3個曝險。回到家裡面，再跟家人一起吃飯，不戴口罩又近距離談天說地，這可能又是第4個曝險的過程。如果說你都做好自主健康管理，兔寶寶裝也穿了，回到家裡又馬上回到自己房間，不跟家人相見，坦白講，那你回來做什麼？所以坦白講也是個不得已的措施，所以我們也是呼籂，大家能夠為了自己與家人的健康，在這段時間盡量少移動比較好。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土病例疫調足跡及施打疫苗類別順序及市警局取締職業賭場、色情的案情與裁罰情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，對於民眾關心台南市2000多名長照機構裡的醫護與工作人員，如何進行抗原快篩，如何保障長照機構的安全一事，黃哲回應指出，抗原快篩是一部分，但是說真的，當我們把快篩試劑分送給長照機構的時候，他們紛紛表示他們沒有能力來做快篩，因為基於問題愈來愈嚴重，長照業者又不是非常配合，就直接在長照機構從事照護，有傳染疾病可能性的照護人員，我們就加以施打疫苗，大家可以看到在這張施打順序裡面，照服人員以及護理人員，就直接來施打，不用篩了，先打疫苗再說。還有社工人員，去看案主訪視的，市府也予以施打。

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