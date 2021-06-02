高雄早餐店闆娘自曝確診！鄰居：對面公園還是一堆人不戴口罩

▲高雄早餐店闆娘自曝確診，附近店家全拉下鐵門暫停營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家連鎖早餐店女店長1日在社群網路上自曝確診，訊息上頻頻向大家說抱歉，還公布近期的足跡史，消息傳開後，當地社區居民也人人自危，互相提醒戴好口罩，但仍有周邊鄰居抱怨，國宅附近的公園仍有一堆人不戴口罩，「講都講不聽」。

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▲高雄早餐店闆娘自曝確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

這名早餐店女店長1日上午透過Line官方帳號告訴顧客好友，「抱歉是於今日凌晨，我們開始被匡列隔離快篩，在凌晨5:00我確診肺炎了。」訊息中還頻頻向大家道歉，並透漏自己仍在配合衛生局疫調，同時也揭露自己每天會去的場所。

▲▼高雄早餐店闆娘確診，對面就是國宅社區，至少有上千住戶。（圖／記者許宥孺翻攝）



由於該地區人口密集，早餐店對面就是國宅社區，至少有上千名住戶，消息傳開後，社區民眾人人自危，互相提醒要戴好口罩。附近檳榔攤闆娘就透露：「早餐店對面的公園就有很多老人不戴口罩，都講不聽！」老闆娘還說，疫情關係，生意本來就減半，再加上鄰居確診，今天都沒客人。

當地里長表示，昨天晚上消息傳得沸沸揚揚，至少接了將近20通里民電話，所以今天早上社區就開始自主消毒，但目前還沒收到確定消息，但如果是真的，希望相關單位趕快來幫我們消毒。

▲▼社區一早先自主消毒，待仍有連鎖店家營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

早餐店周邊店家幾乎都拉下鐵門沒營業，但還是有一家超商仍開店做生意，店員哀怨地說：「我們要等上面通知下來才可以確定暫停營業，還是固定每天消毒，以總公司為主。」

另外也有民眾表示，1日晚間就被衛生局通知做快篩，初步結果是陰性，因為22和25日都有去早餐店，但都是打電話先叫，到店取就出來，「忘記有沒有跟店長接觸，但接觸時間不長，所以不會怕，順其自然」。

▲社區貼出公告，提醒住戶戴口罩、勤洗手。（圖／記者許宥孺翻攝）

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