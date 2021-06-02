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雲林縣政府「柚保險」提高補助至25%　即起開放申請

▲雲林110年度柚保險自即日起可申辦至6月15日止，雲林縣府保險費補助款由10%提高至25%，農委會補助50%，而農民自付額25%，以減輕農民負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林110年度柚保險自即日起可申辦至6月15日止，雲林縣府保險費補助款由10%提高至25%，農委會補助50%，而農民自付額25%，以減輕農民負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為減少柚農受到天災害的損失，辦理文旦柚保險已邁入第二年，110年度柚保險自即日起可申辦至6月15日止，農業處指出，與往年最大不同之處是，政府為照顧柚農，雲林縣府保險費補助款由10%提高至25%，農委會補助50%，而農民自付額25%，相對減輕農民負擔，並提高農民投保意願。

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，柚保險今年升級再推出，而雲林縣擴大試辦鄉鎮，承保地區為斗六市、古坑鄉、斗南鎮及新增的林內鄉，共計4個鄉鎮。往年僅承保文旦柚，今年擴大可承保麻豆文旦、麻豆紅柚、蜜柚、红文旦、西施柚、麻豆白柚、斗柚、晚白柚等柚種，農民可視實際種植情形及採收時間，選擇不同保險期間。

農業處補充說明，例如文旦柚主要在中秋前採收，可選擇投保至9月21日0時止；其餘柚種可選擇投保至10月21日0時止或11月21日0時止。而理賠條件今年也放寬，於保險期間內，因種植地區所約定氣象觀測站於颱風期間測得最大陣風達蒲福風級八級（往年須達九級）即啟動理賠機制，賠償金額為最大陣風達蒲福風級8級-16級對照賠付比例1%-100%，理賠撥款迅速，災後不需個別勘損。

柚保險為明台產險公司推出商業保險，以預估收穫量每公頃25,000公斤估算，投保期間至9月21日，雲林縣柚保險每公頃保險費為51,613元，保險費雲林縣政府補助25%，農委會補助50%，農民自付25%，農民每分地自付約1,300元。農民投保柚保險後，與農業天然災害現金救助不衝突，兩者皆可請領，提供農民雙重保障制度。
   
雲林縣長張麗善表示，雲林縣文旦柚種植面積約250公頃，佔全國文旦柚面積的6%，大多數農民種植文旦柚，產期一年一收，如遇到颱風，強風造成落果的損失，柚農一年的辛勞將付諸流水。為鼓勵柚農踴躍投保，自即日起至6月15日止，農民皆可憑土地謄本、地籍圖、土地使用契約或同意書（土地所有權人與被保險人非同一人時）、存摺影本（被保險人本人帳戶）等相關資料向種植所在地農會或明台產險投保，以減低颱風所帶來的損失。

▲雲林110年度柚保險自即日起可申辦至6月15日止，雲林縣府保險費補助款由10%提高至25%，農委會補助50%，而農民自付額25%，以減輕農民負擔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣文旦柚種植面積約250公頃，佔全國文旦柚面積的6%。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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