超商開賣鐵道便當！大雞腿鋪滿飯上　香酥麵包咬下爆超濃咖哩醬

▲萊爾富最新聯名料理，鐵道便當、海苔飯捲和雞腿堡一次吃個滿足。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

懷念坐火車吃便當的時光嗎？萊爾富就和彰化知名鐵道主題餐廳聯名推出4款料理，其中「雞腿便當」份量一點都不手軟，直接用大雞腿鋪滿飯上，另外還有咬下就爆出咖哩醬的香酥麵包，甜鹹口味一次滿足。7-11則是攜手米其林二星請客樓，打造5款星級超商料理，最便宜只要花49元就能享用。

萊爾富就和彰化知名鐵道主題餐廳「福井食堂」合作，推出4款限量美食，其中2款為非常懷舊的「排骨便當」及「雞腿便當」，還有「經典爌肉海苔飯捲」，三層肉吸滿特調滷汁，和筍尾茸、蛋片和酸菜一起夾入白飯中，最後再淋上滷汁，愛吃辣的一定要試試看「黑胡椒雞腿堡」，使用燒烤雞腿排搭配特調黑胡椒醬、洋蔥，吃起來非常滿足。

▲來一趟萊爾富就能爽吃冠軍麵包。



另外，萊爾富也再度推出與法國世界麵包雙料冠軍陳永信師傅3款聯名新品，「芝麻堅果麵包」以堅果打入麵包體，並搭配濃郁芝麻醬，另一款「日式咖哩麵包」則有特製香酥外皮，裡頭夾著滿滿日式咖哩醬，「檸檬乳酪麵包」則是在鬆軟的麵包體加入特調檸檬乳酪醬，口感酸甜又帶有乳酪香。

7-11即日起推出5款星級超商料理，皆由米其林二星請客樓行政主廚林菊偉監製，首先絕對必吃的就是「麻油雞飯糰」，麻油雞是請客樓的招牌餐點，Q彈米飯吸滿麻油、米酒香，包裹著麻油雞腿搭配杏鮑菇，另一道「御選紅燒牛肉飯」，選用大塊的牛腱肉，並以多種辛香料、中藥材熬煮，肉質軟嫩入味。

▲7-11和請客樓耗時半年才研製出這5款星級超商料理。（圖／7-11提供，下同）



海鮮控一定要吃「魚子燒豆腐飯」，以鮭魚卵入菜，辣豆瓣爆香拌入鮮嫩豆腐，口感微辣香麻；「川味酸辣雞肉冷麵」其靈魂在於主廚監製，由3種醋特調而成的酸辣醬汁，搭配滑溜麵條；請客樓經典菜色「梅干菜扣肉」還變身可直接微波加熱的冷凍食品，五花肉入口即化，肥瘦比例恰到好處。

▲魚子燒豆腐飯裡還放了鮭魚卵，紅燒牛肉飯則是肉質軟嫩又入味。