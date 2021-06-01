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連14天買1送1！超商「外送咖啡優惠」一次看　門市限定第2杯7折

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家祭出外送、門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

外送、門市優惠通通有！為一次滿足在家防疫及外出辦公的消費者，超商連14天祭出限時優惠，包括於外送平台下單享有指定咖啡買1送1、同品項6杯77折等優惠，門市部分則有咖啡、茶飲任選第2杯7折，把握機會開喝了。

全家找來外送平台foodpanda合作，明（2）日起至15日限時15天祭出3大優惠，包括「單品咖啡同品項買1送1」、「大杯經典美式、拿鐵」及「冰或熱金萱青茶」同品項享2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠，在家隨時下單就能喝；而針對仍須外出辦公的上班族們，門市部分則推「咖啡、茶飲任選第2杯7折」，提醒不含鮮乳坊小農拿鐵，把握機會領一波小確幸。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取也有咖啡優惠活動。

另，7-11也於OPEN POINT APP行動隨時取祭出優惠活動，至6月2日前CITY PRIMA精品美式咖啡10杯500元、CITY CAFE大杯拿鐵12杯440元，以大杯拿鐵咖啡優惠來換算，平均每杯只要40元有找；除外，CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」也有買1送1優惠，6月15日前凡購買任一口味，買1杯即贈送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券，可兌換至8月15日前，逾期無效。

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