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今天訂、2天內取貨！超商APP「隨買預約取」新上線　首購還送咖啡

▲▼全家APP「隨買預約取」正式上線。（圖／業者提供）

▲全家APP「隨買預約取」正式上線。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，為滿足民眾在防疫期間必須補給民生用品又擔心群聚風險，2大超商先後推出「預約自取」功能，提供民眾先預約下單再至門市取貨新服務，像是7-11可透過門市電話、熟客群組雙管道訂購，而全家則於APP新增「隨買預約取」，只要線上選購商品即可指定日期、店舖取貨，最快今日訂、2天內就可取貨，預計今日下午2時正式上線，在家沒事就開逛吧。

▲▼全家APP「隨買預約取」正式上線。（圖／業者提供）

▲首波主打保健食品、洗衣精、冷凍商品3大品類。

全家會員APP跨店取貨推出全新「隨買預約取」功能，消費者進入APP後選購商品並加入購物車，可以線上結帳也可至門市完成付款，取貨時則只要選擇品項、取貨店舖、取貨日（14天內皆可選擇）及取貨數量，並填入取貨姓名，即可完成取貨預約，還能隨時查詢已預約出貨的貨物狀況，且隨買預約取最快今天訂、2天內提供取貨，線上購買商品也能轉贈，今（2）日下午2時正式上線。

全家「隨買預約取」首波主打商品以保健食品、洗衣精、冷凍商品3大類為主，未來每月也將持續導入不同商品，滿足生活日常所需。為慶祝新服務上線，即日起至6月29日凡使用隨買預約取購物並取貨，皆可獲得Let's Café中杯拿鐵1杯，數量有限，每位會員限領1次。

▲▼7-ELEVEN自5月29日推出「預約外帶自取」新服務上線。（圖／7-11提供）

▲小7也推「預約外帶自取」新服務。

另，7-11目前也提供「預約外帶自取」新服務，消費者可透過門市電話、熟客群組雙管道向門市訂購上千款商品，還打造鮮食、泡麵、飲料等多種組合選單，降低民眾在店內停留選購時間，也能避免群聚風險。如果不想出門，也可以透過foodomo、foodpanda雙外送購物平台選購所需商品。

為歡慶服務新上線，6月15日前凡購買全店指定商品單筆滿150元，即享CITY CAFE大杯美式或大杯拿鐵半價優惠，再額外贈送中杯美式1杯（限下次到店使用），限量10萬杯，可兌換至6月22日。

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