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士力架巧克力、立頓珍奶變身冰棒！超商限定「任選2件0元」開吃

▲▼7-11最新冰品。（圖／7-11提供）

▲士力架花生巧克力風味冰棒，只有7-11買得到。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃貨們開吃了！7-11這次的最新冰品更邪惡，直接把立頓珍珠奶茶、士力架花生巧克力等人氣甜品變身冰棒，即日起限定開吃，另外還能搭配「冰品戳戳樂」優惠，任選2件最低即可享0元或5折等超殺優惠。萊爾富也推出5款最新冰品，超邪惡紫薯珍奶雪糕、芋圓紅豆牛奶冰棒一次吃，現在還有任選第2件5折、6折優惠。

去年一開賣就掀起話題的「杜老爺Ｘ立頓珍奶大雪糕」，即日起升級回歸，除了添加迷你Q還原珍珠奶茶特有的嚼感，還加量讓民眾一次吃個過癮，另一款全新聯名「杜老爺Ｘ立頓蜜桃果茶冰棒」，添加茶香濃厚的立頓茶粉、蜜桃果汁及蜜桃粉條。

▲▼7-11最新冰品。（圖／7-11提供）

▲除了珍奶口味之外，還有最新的蜜桃果茶冰棒，酸甜又消暑。

巧克力控絕對要吃美國原裝進口「士力架花生巧克力風味冰棒」，將濃郁的花生巧克力風味以棒狀冰淇淋呈現，每一口都是甜蜜滋味。另外，7-11還有夏日限定「冰品戳戳樂」活動，集結上百款人氣冰品，購買任2件可由電腦隨機抽出優惠，最便宜只要0元就能爽爽吃冰。

萊爾富也推出3款最新冰品，紅豆控一定不能錯過「鮮芋仙芋圓紅豆牛奶冰棒」，咬下就能吃到綿密香濃的紅豆以及Q彈的芋圓內餡，另一款「清原紫薯珍奶雪糕」，紫薯搭配白玉珍珠，香氣十分特別，而「鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰」為不會酸的檸檬冰，還加了四季春茶，吃起來清爽消暑，以上3款任選第2件6折。

▲萊爾富最新冰品。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富還與主打鮮果系列飲品的「TrueWin初韻」合作推出2款聯名雪糕，芒果控一定要吃「芝士芒果Q奶蓋雪糕」，酸甜的芒果醬搭配嚴選芝士奶蓋，每一口都是滿滿的幸福感，另一款「芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，濃郁葡萄汁融入初韻香濃的芝士奶蓋，還可吃到Q彈的蒟蒻，口感香甜滑順又爽口，以上2款任選第2件5折。

▲這2款初韻雪糕都加了奶蓋，超級邪惡。

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