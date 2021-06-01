萊爾富最新獨家5款冰品！任選2件6折　7-11哈根達斯冰沙買1送1

▲萊爾富獨家冰品。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就要吃冰！萊爾富推出獨家5款冰品，葡萄雪糕加上濃郁的芝士奶蓋，咬下還能吃到Q彈的蒟蒻，還有加了紫薯和珍奶的雪糕，口感豐富又療癒，現在有任選第2件5折、6折優惠。另外，7-11也推出手搖飲冰品，還有哈根達斯聯名冰沙買1送1優惠，吃貨們一定不能錯過。

萊爾富推出3款獨家冰品，紅豆控一定不能錯過「鮮芋仙芋圓紅豆牛奶冰棒」，咬下就能吃到綿密香濃的紅豆以及Q彈的芋圓內餡，另一款「清原紫薯珍奶雪糕」，紫薯搭配白玉珍珠，香氣十分特別，而「鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰」為不會酸的檸檬冰，還加了四季春茶，吃起來清爽消暑，以上3款任選第2件6折。

▲這2款初韻雪糕都加了奶蓋，超級邪惡。



另外，萊爾富還與主打鮮果系列飲品的「TrueWin初韻」合作推出2款獨家聯名雪糕，芒果控一定要吃「芝士芒果Q奶蓋雪糕」，酸甜的芒果醬搭配嚴選芝士奶蓋，每一口都是滿滿的幸福感，另一款「芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，濃郁葡萄汁融入初韻香濃的芝士奶蓋，還可吃到Q彈的蒟蒻，口感香甜滑順又爽口，以上2款任選第2件5折。

如果喜歡手搖飲風味的冰品，也絕對不能錯過7-11獨家「CoCo都可x小美百香雙響炮冰棒」，每口都能吃到濃郁的百香果汁，也能吃到百香果籽，酸甜口味超消暑，還有去年上市即熱銷完售的「萬波楊枝甘露雪糕」，使用芒果、紅葡萄柚和椰漿製成，不僅吃得到芒果和紅葡萄柚果肉，並以QQ蒟蒻取代原本的西米露。

▲7-11最新萬波楊枝甘露雪糕、CoCo都可x小美百香雙響炮冰棒。（圖／7-11提供，下同）

7-11也有哈根達斯冰品優惠，CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，推出買1送1活動，即日起至6月15日起於7-11購買任一口味，買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券，加價70元還可升級為雙球冰淇淋，同時品嚐哈根達斯聯名冰沙與冰淇淋的美味。哈根達斯39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至2021年8月15日前，逾期無效。

▲現在買7-11哈根達斯冰沙，就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。（圖／7-11提供）