百元有找爽吃請客樓！超商最新5款星級料理　紅燒牛肉飯軟嫩入味

▲現在來超商就能吃到米其林二星料理。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

疫情無法上餐廳用餐，7-11再開新菜單，攜手米其林二星請客樓打造5款星級超商料理，來一趟7-11就能爽吃麻油雞飯糰、紅燒牛肉飯等經典美食。OK mart則是限時推出防疫鮮食便當，即日起至6/2前可在Line好康群組預定，最快2天就能到店取貨。

7-11自6/2起推出5款星級超商料理，皆由米其林二星請客樓行政主廚林菊偉監製，首先絕對必吃的就是「麻油雞飯糰」，麻油雞是請客樓的招牌餐點，Q彈米飯吸滿麻油、米酒香，包裹著麻油雞腿搭配杏鮑菇，另一道「御選紅燒牛肉飯」，選用大塊的牛腱肉，並以多種辛香料、中藥材熬煮，肉質軟嫩入味。

▲7-11和請客樓耗時半年才研製出這5款星級超商料理。



海鮮控一定要吃「魚子燒豆腐飯」，以鮭魚卵入菜，辣豆瓣爆香拌入鮮嫩豆腐，口感微辣香麻；「川味酸辣雞肉冷麵」其靈魂在於主廚監製，由3種醋特調而成的酸辣醬汁，搭配滑溜麵條；請客樓經典菜色「梅干菜扣肉」還變身可直接微波加熱的冷凍食品，五花肉入口即化，肥瘦比例恰到好處。

為滿足民眾居家防疫需求，OK mart即日起至6/2快閃推出「防疫鮮食便當」，一共有腿庫、滷肉2口味選擇，只要於OK Line好康群組預訂，最快2天就會到門市提供民眾取貨，不限制預訂幾個便當，也可指定到貨時間，但以2天為配送原則，提醒若有特殊需求可透過店長幫忙協助處理。

▲防疫鮮食便當6天快閃開放預訂。（圖／OK mart提供，下同）

另外，OK mart同步推出2款居家防疫必備組合包，其中，「防疫備糧組合」有白米、麵條、罐頭及醬料等，而「耍廢補給組合」則是內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等零食，除了可以到門市購買也可透過Line群組預定，6/16前限定販售。

▲同步還有推防疫組合包。