彰化本土+12「足跡曝光」！7人來自水果商傳播鏈、2例感染源不明

▲彰化縣政府召開線上防疫記者會。（圖／翻攝自王惠美臉書直播，以下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（1日）本土確診個案新增262例、校正回歸65例，其中彰化縣新增12例，現場王惠美下午召開記者會做出最新說明，表示新增的12例中，有8例都是居家隔離期間發病、2例來自桃園社交群聚感染，另還有2例仍在追查感染源中。王惠美強調，疫情期間請民眾好好待在家，聚眾打麻將、撲克牌、桌遊一律禁止，一旦查獲必定重罰！

王惠美表示，今新增的12例中，有8例都是居家隔離期間發病，經採檢後確診，其中7人來自水果販賣商傳染鏈、1人來自台北返鄉群聚感染；此外，還有2例是桃園社交群聚，另2例則還在疫調追查感染源中。

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▲彰化確診者足跡。

彰化縣府公布確診者足跡，衛生局長葉彥伯指出，其中最需要關注的是5月17日永靖鄉永西村永和巷159號曾舉辦一場直銷講座，其中出現一名確診患者，該講座參與人數約30到40人，多為年邁長者，籲請曾參加該活動的民眾自主管理14天，如果出現症狀請盡速到醫院採檢。

▲葉彥伯呼籲曾參加該場直銷講座的民眾請自主管理14天。

針對疫苗施打情況，葉彥伯表示，第一波18000萬劑疫苗已經施打完畢，中央撥發的第二批6500劑也已施打5500劑，剩下的1000劑是配合醫護人員排班時間施打，預計今天可以全數完成接踵，施打完成率達100%；葉彥伯說，今天收到消息，中央撥發的第三波疫苗約有6000多劑，同樣以預約方式安排施打，預計這波施打完畢後，彰化醫護人員接踵率能達到85%。

另關於急難紓困資訊，王惠美表示，請大家不要急，不要打電話洽詢、也不要到公所公會詢問，目前中央細節還沒有出來，一旦出爐，縣府會盡快公告。對於桃園率先公告美髮美容業暫停營業，彰化是否考慮跟進？王惠美則表示，彰化有許多傳統家庭式髮廊，目前還是先採取規勸方式，只要店家落實實名制、室內人數不超過5人，原則上以勸導為主。

▼王惠美呼籲民眾不要急著洽詢紓困資訊，一有消息縣府會盡快公告。