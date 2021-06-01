彰化花壇直播打麻將！隔板＋口罩自認防疫　無社交距離自目糗大

▲▼網路直播打麻將遭警方蒐證送辦。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心昨（31）日宣布彰化縣新增確診10例；在疫情嚴峻時期，彰化縣花壇鄉有一直播主在網路上直播打麻將，還大辣辣公告符合三級防疫規定，引起警方高度重視，蒐證後陳報衛生局開罰。

彰化警分局表示從疫情升溫以來，警方接獲大量民眾報案，舉凡未戴口罩、外籍移工群聚、公園、宮廟群聚、未保持社交距離、餐廳未設隔板、梅花座等，分局接獲後均立即派員前往處理並陳報縣政府相關單位依權責認定裁罰。

日前高雄市爆出室內打麻將總計造成1傳15人確診案、多達119人遭到匡列，針對此事，「這個風險實在很大，面對面打麻將，沒有社交距離，每個人都會中，回去又傳給家裡面的人」，才會祭出該項禁令，希望鄉親遵守防疫相關規定，打麻將以後還有很多機會。

縣長王惠美在防疫記者會指出，疫情以來一直宣傳不要群聚，加強防疫，有一案例是花壇鄉民網路直播4名友人群聚打麻將，無法保持室內社交安全距離，經勸導不聽後警方蒐證陳報衛生局開罰，因為在目前公布的確診個案中，就有因刮痧民俗治療、美髮店洗頭、卡拉OK、打麻將等活動，人與人接觸，而導致傳染的案例，因此特別再拜託鄉親，沒有必要的事情不要急著做，如果違規，為了確保大家的健康及安全，一定會依法嚴懲並移送法辦，也希望這段時間大家共體時艱，一起防疫。

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