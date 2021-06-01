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桃園茶室女南下彰化傳2女　男友、房東等6人遭匡列

▲彰化縣線上防疫記者會。（圖／翻攝自縣長王惠美臉書直播，以下同）

▲彰化縣線上防疫記者會。（圖／翻攝自縣長王惠美臉書直播，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今(1)日新增12例本土病例，累計確診人數166人，完成篩檢達12973人，解隔離人數739人，採陽率1.28，新增確診案例有8人是居家隔離中發病，其中屬於水果盤商有7人，總累計人數高達109人、台北返鄉群聚也有9名確診，其中較令人關注的是桃園南下彰化陸配茶花女染疫，傳2人，再匡列男友與同住共6人。

▲彰化縣線上防疫記者會。（圖／翻攝自縣長王惠美臉書直播，以下同）

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王惠美指出，疫情以來一直宣傳不要群聚，加強防疫，有一案例是花壇鄉民網路直播4名友人群聚打麻將，無法保持室內社交安全距離，經勸導不聽後警方蒐證陳報衛生局開罰，因為在目前公布的確診個案中，就有因刮痧民俗治療、美髮店洗頭、卡拉OK、打麻將等活動，人與人接觸，而導致傳染的案例，因此特別再拜託鄉親，沒有必要的事情不要急著做，如果違規，為了確保大家的健康及安全，一定會依法嚴懲並移送法辦，也希望這段時間大家共體時艱，一起防疫。

葉彥伯指出，今天新增案例中，在桃園社交傳染鏈中有3位陸籍配偶，另一位因為屬於高風險的接觸者，這些陸籍配偶都在彰化小吃店、KTV等地方工作過，衛生局立即與警察單位合作，將其足跡找出來，也做後續的匡列。

▲彰化縣線上防疫記者會。（圖／翻攝自縣長王惠美臉書直播，以下同）

葉彥伯進一步分析，桃園社交群聚感染中有3人，已知是1名5月15日從桃園南下彰化的A陸配茶花女，20日發病，30日要返回大陸前採檢確診；同住的B陸配(40歲)要返回大陸前無症狀採檢確診、另一名C陸配與A有接觸，也確診，由於這3名陸配在彰化縣內的小吃部及KTV工作，目前衛生局已經匡列同宿的房東及其他5人進行採檢。

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